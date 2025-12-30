Ex-Milan diz que técnico fechou as portas do clube para o retorno de Thiago Silva

Uma negativa do técnico Massimiliano Allegri vetou o retorno do zagueiro Thiago Silva ao futebol italiano após o atleta ter decidido deixar o Fluminense recentemente. Quem revelou esse bastidor foi o ex-jogador do clube Antonio Cassano em entrevista ao canal Viva El Fútbol no youtube.

Campeão italiano com a equipe rubro-negra de Milão, o ex-atacante afirmou que o veterano defensor brasileiro esteve muito perto de acertar sua volta ao Milan e teve em Zlatan Ibrahimovic um aliado. No entanto, a história não teve o desfecho esperado.

"Aos torcedores do Milan, quero dizer que Thiago Silva não chegou principalmente por causa de Allegri, que vetou a contratação, enquanto Ibrahimovic o queria. Zlatan tinha dado 100% de aprovação para contratá-lo numa transferência gratuita e mesmo sem pedir um alto salário", afirmou Cassano.

O comandante do Milan, que está em sua segunda passagem pelo clube, chegou a conversar com o atleta brasileiro, mas teria argumentado que estava à procura de um atacante, minando a tentativa de transferência.

"Thiago, sendo uma pessoa de alto nível, ligou pessoalmente para Allegri, mas ele recusou e fechou as portas com três cadeados ao regresso de Thiago Silva", afirmou o ex-jogador detalhando bastidor sobre essa história.