Ex-lutador de MMA desaparece após mergulho no rio Negro, no Amazonas

O ex-lutador de MMA Gerônimo "Mondragon" dos Santos, 45 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado, 13, após mergulhar no Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade na qual exercia o cargo de subsecretário de segurança pública.

O irmão de Gerônimo, Feliciano Borges Neto, divulgou as primeiras informações sobre o desaparecimento na conta do próprio Gerônimo nas redes sociais. Posteriormente, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou o ocorrido ao adiar um evento natalino na cidade por causa do desaparecimento.

Segundo Feliciano, Gerônimo estava numa praia no rio acompanhado da namorada e decidiu dar um último mergulho antes de voltar para casa. Em entrevista ao canal Combate, o irmão do atleta afirmou que ele deu um mergulho longo e, quando parou, não encontrou terra para se apoiar e não sabia nadar. Pessoas numa embarcação próxima tentaram se aproximar para ajudar, mas quando o lutador estava perto, ele afundou e não retornou.

O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, o Corpo de Bombeiros do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública Estadual para saber o estado das buscas, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O perfil da prefeitura nas redes sociais também publicou um alerta nas redes sociais sobre um banco de areia onde Gerônimo teria desaparecido, avisando que é no local há uma queda profunda e a correnteza tem rotação circular.

Gerônimo é baiano e disputou 50 lutas no MMA brasileiro por organizações como Jungle Fight e Mr. Cage, com um cartel de 35 vitórias (24 por nocaute) e 15 derrotas. Ele chegou a assinar contrato com o UFC em 2012 para estrear na principal entidade mundial do esporte, mas acabou não lutando porque exames de sangue detectaram que ele tinha hepatite B.