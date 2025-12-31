Ex-lateral da Seleção enfrenta complicações em cirurgia cardíaca, diz jornal espanhol

Roberto Carlos permanecerá em observação pelos próximos dois dias. Andréa Graiz / Agencia RBS

Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, o ex-lateral Roberto Carlos teve complicações em uma cirurgia que foi submetido no coração e está hospitalizado. Conforme o jornal As, da Espanha, o ex-jogador do Real Madrid teve um diagnóstico de problema no coração e passou por um procedimento que durou cerca de três horas, mais do que o previsto inicialmente por causa de complicações durante a cirurgia.

Por meio de seus representantes, Roberto Carlos enviou uma mensagem ao jornal após a cirurgia: “Estou bem agora”, disse o ex-jogador.

O ex-lateral teria procurado atendimento médico depois de realizar exames em uma das pernas, quando recebeu o diagnóstico de um coágulo sanguíneo. Posteriormente, identificou-se que seu coração não estava funcionando da maneira correta.

Roberto Carlos foi internado de forma imediata para passar por um cateterismo. O que era para durar 40 minutos, estendeu-se por cerca de 3h. Os médicos, no entanto, consideraram a intervenção como bem-sucedida. Ele permanecerá em observação pelos próximos dois dias.