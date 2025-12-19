Ex-jogadora da Juventus de Teutônia estreia pelo Minas na Superliga feminina de vôlei

Vallentina é a primeira jogadora do projeto de Teutônia na Superliga. Hedegard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

A rodada desta sexta-feira (19) da Superliga feminina de vôlei foi especial para a cidade de Teutônia. Em Sorocaba (SP), o Minas Tênis Clube derrotou o Renasce Vôlei Sorocaba por 3 a 0, parciais de 25/8, 25/21 e 26/24, e chegou à sua 10ª vitória em 11 jogos. Mas o que importou para o município do interior gaúcho foi a estreia da oposta Vallentina Biondo, de apenas 16 anos, que recentemente foi contratada pelo time mineiro.

Formada pela Juventus de Teutônia, ela é apontada como uma das grandes promessas do vôlei brasileiro e acumula convocações para as seleções de base.

— Se tudo der certo, ela é jogadora para disputar uma Olimpíada. Tem que seguir focada — disse orgulhoso o técnico Pablo Dias, responsável pelo projeto da equipe de Teutônia.

Vallentina foi vice-campeã do Sul-Americano sub-17, quinta colocada no Mundial sub-17 e integrou a equipe que disputou o Mundial Sub-19 deste ano.

Vallentina (D) forma bloqueio com Julia Kudiess (E). Hedegard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Nesta sexta, ela começou entre as reservas e entrou em quadra na reta final do primeiro set e, com bloqueio, fez o ponto que definiu a parcial.

Ela ainda foi utilizada no segundo set e terminou a partida com dois pontos. A jovem de 1m86cm de altura acertou um de seus dois ataques e teve êxito na única bola em que foi exigida na recepção.

Com certeza, a noite desta sexta não será esquecida por Vallentina, seus familiares, Teutônia e pela Juventus Vôlei, que pela primeira vez na história teve uma jogadora de seu projeto atuando na divisão principal da Superliga.