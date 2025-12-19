Esportes

Promessa
Notícia

Ex-jogadora da Juventus de Teutônia estreia pelo Minas na Superliga feminina de vôlei

Vallentina Biondo, de 16 anos, foi contratada pelo clube mineiro, após ser destaque em seleções de base

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS