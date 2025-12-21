Tal qual há 25 anos, deu corintianos erguendo taça no Maracanã, mais uma vez contra vascaínos. Com gols de Yuri Alberto e Memphis, o Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1 e é tetracampeão da Copa do Brasil. O gol da equipe carioca foi marcado por Nuno Moreira.
Jogando todo de branco e com o mesmo design do uniforme da conquista da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2000, também no templo do futebol mundial, o time paulista deu a Dorival Júnior sua quarta taça nacional, todas elas com equipes diferentes. Coube a Fernando Diniz, outro ex-técnico da Seleção Brasileira, amargar o vice.
A atmosfera era daquelas especiais do Maracanã, que lembrou o bom e velho estádio, demolido em 2010 para um novo ser reerguido a tempo da Copa do Mundo de 2014. Um frisson e ambiental digno de final. Digno para dois clubes que tem milhões de torcedores espalhados pelo país.
A primeira etapa
Os primeiros cinco minutos foram pegados e com a bola queimando no pé dos jogadores. Contudo, o time que mais propunha jogo era o dos donos da casa.
Os comandados de Fernando Diniz estavam com mais posse de bola até que, aos 15 minutos, Yuri Alberto arriscou após mano a mano com Robert Renan. A bola tocou na rede, pelo lado de fora. Três minutos depois, de novo ele. Só que desta vez para colocar a bola na rede pelo lado de dentro. Após lançamento primoroso de Matheusinho, o camisa 9 do Timão dominou com classe, liberdade e com um toquinho de direita deslocou o goleiro Léo Jardim. Corinthians 1 a 0.
Aos 25, outro lançamento para Yuri Alberto, desta vez em formato de voleio de Martinez. O centroavante ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou sobre o gol, perdendo grande chance de ampliar o marcador.
A partir daí, só deu o time carioca até o final do primeiro tempo. E veio a reação. O cruzamento de Andrés Gómez foi na cabeça de Nuno Moreira, que cumprimentou o goleiro Hugo Souza dentro da pequena área. Vasco 1, Corinthians 1.
A etapa final
Tão logo a bola rolou, amarelou para Carlos Cuesta. O zagueiro vascaíno impediu que Memphis ficasse frente a frente com o goleiro Leo Jardim. O Vasco era todo pressão nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Diniz orientou o time, que subiu a marcação. Andrés Gómez voltou a fazer cruzamentos, mas não tão certeiros como o do gol de empate.
O jogo começou a ficar mais picado, e Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida, começou a distribuir cartões. O primeiro foi para o técnico Dorival Júnior, por reclamação. Depois, outros dois para Yuri Alberto e Thiago Mendes, que se estranharam na lateral do campo, gerando o famoso "bolinho" entre os jogadores.
A pressão do Vasco esfriou quando Breno Bidon fez uma bela jogada passando para Matheusinho, que mais uma vez achou Yuri Alberto. O mesmo deu um cruzamento em forma de cavadinha para Memphis só completar para o fundo das redes, aos 17 minutos.
Logo após o 2 a 1, Diniz e Dorival mandaram a campo os gringos Vegetti e Carrilo, respectivamente. Mas foi outro estrangeiro que deu resposta, apenas 10 minutos depois. Aos 27, Rayan recebeu na entrada da área e abriu para Paulo Henrique, que cruzou para Vegetti. Na sequência da jogada, a bola sobrou para Puma Rodríguez, que só não finalizou com perigo porque Matheuzinho fez o corte providencial.
A equipe cruz-maltina encheu a área de atacantes e começou a cruzar a bola na área. Todas investidas sem retorno. Entraram ainda André e Garro, para o Corinthians, e Tchê Tchê e GB, para o Vasco. Minutos depois, aos 38, João Pedro e Angilieri, entraram para reforçar o timão. Matheusinho, ainda levou cartão amarelo por reclamação. Aos 40, foi a vez de Pumita ser amarelado pelo mesmo motivo. Jogo truncado, sem chances para ambos os lados.
Aos 47, Rayan bateu forte falta para o gol e obrigou Hugo Souza a fazer uma grande defesa. Era questão de tempo para o título do Corinthians e de Dorival. Era a quarta Copa do Brasil para clube e técnico.
Copa do Brasil — Final (jogo da volta) — 21/12/2025
VASCO (1)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez (Matheus França); Barros (Vegetti), Thiago Mendes e Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
CORINTHIANS (2)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez, Raniele (Carrillo), Maycon (André) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro Tchoca). Técnico: Dorival Júnior
GOLS: Yuri Alberto, (COR) (18'/1ºT); Nuno Moreira, (VAS) (40'/1ºT); Memphis Depay, (COR) (17'/2ºT)
CARTÃO AMARELO: Cuesta e Thiago Mendes (VAS); Yuri Alberto e Dorival Júnior (COR)
LOCAL: Maracanã
PÚBLICO: 67.111
RENDA: R$ 13.214.612,50
ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, com o auxílio de Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲