No Maracanã
Notícia

Ex-Inter brilha, Corinthians vence o Vasco e conquista o tetra da Copa do Brasil

Time de Dorival Júnior venceu a equipe treinada por Fernando Diniz por 2 a 1, com gol e assistência de Yuri Alberto

João Rosa

