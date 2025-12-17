Ex-Fluminense Mario Pineida é morto a tiros em Guayaquil

Pineida jogou no Flu em 2022. Marcelo Gonçalves / FFC / Divulgação

O lateral-esquerdo Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Guayaquil, segundo informações da imprensa local. O equatoriano, que atuava pelo Barcelona de Guayaquil e passou pelo Fluminense em 2022, foi baleado em frente a um açougue no bairro de Sanales. A esposa do jogador também morreu no ataque, enquanto a mãe dele ficou ferida.

Horas antes do crime, o presidente do Barcelona, Antonio Álvarez, revelou que Pineida havia solicitado proteção especial após receber ameaças de morte. O clube lamentou a morte do atleta em comunicado nas redes sociais.

O episódio ocorre em meio a uma onda de violência contra jogadores no futebol equatoriano. Desde setembro, pelo menos quatro atletas foram mortos em circunstâncias semelhantes, incluindo Maicol Valencia e Leandro Yépez, do Exapromo Costa, e Jonathan González, ex-Independiente del Valle e LDU.

Em novembro, Miguel Nazareno, de 16 anos, foi encontrado morto em sua residência.

Confira a nota oficial do Barcelona de Guayaquil: