Ex-auxiliar do Inter está perto de ser o novo técnico do Botafogo

Depois da saída de Davide Ancelotti do comando da equipe, o Botafogo tem negociações para a contratação de Martin Anselmi como seu treinador para a temporada de 2026. A informação foi publicada pelo jornalista César Merlo, no Uol Esporte.
O ex-auxiliar do Inter tem 40 anos e está desempregado desde que saiu do Porto, de Portugal, em julho. Anselmi foi assistente do técnico Miguel Ángel Ramírez no Colorado, mas assumiu a carreira de treinador logo depois que saiu de Porto Alegre.
O argentino foi campeão da Sul-Americana, em 2022, e da Recopa Sul-Americana na temporada seguinte. Ambos títulos foram conquistados à frente do Independiente del Valle.
Anselmi foi demitido do Porto logo depois da eliminação precoce na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.
Contratado em janeiro para estancar uma temporada marcada por eliminações precoces na Copa da Liga e na Taça de Portugal, o técnico argentino não conseguiu reverter o cenário negativo. Sob seu comando, o Porto também fracassou nos playoffs da Liga Europa e terminou o Campeonato Português apenas na terceira colocação, distante da briga real pelo título.