Ex-auxiliar do Inter está perto de ser o novo técnico do Botafogo

Argentino está desempregado desde julho. Raul ARBOLEDA / AFP

Depois da saída de Davide Ancelotti do comando da equipe, o Botafogo tem negociações para a contratação de Martin Anselmi como seu treinador para a temporada de 2026. A informação foi publicada pelo jornalista César Merlo, no Uol Esporte.

O ex-auxiliar do Inter tem 40 anos e está desempregado desde que saiu do Porto, de Portugal, em julho. Anselmi foi assistente do técnico Miguel Ángel Ramírez no Colorado, mas assumiu a carreira de treinador logo depois que saiu de Porto Alegre.

O argentino foi campeão da Sul-Americana, em 2022, e da Recopa Sul-Americana na temporada seguinte. Ambos títulos foram conquistados à frente do Independiente del Valle.

Anselmi foi demitido do Porto logo depois da eliminação precoce na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.