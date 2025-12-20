Everton x Arsenal hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Everton e Arsenal se enfrentam neste sábado (20), às 17h, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.
Escalações para Everton x Arsenal
Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Garner, Iroegbunam e Alcaraz; Dibling, Barry e Grealish. Técnico: Devid Moyes.
Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Onde assistir a Everton x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo na Disney+ e na Espn.