Evento com Messi na Índia é marcado por confusão e polêmica com torcedores; veja imagens

A passagem de Lionel Messi pela Índia começou com confusão neste sábado (13). No primeiro dos eventos do argentino no país, torcedores arremessaram objetos, arrancaram cadeiras e invadiram o campo no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

O camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina fez uma aparição rápida no estádio.

Os organizadores haviam cobrado US$ 38 (cerca de R$ 200). A invasão ocorreu em função de a "visita" ter demorado menos do que o prometido.

Conforme o diretor geral da polícia de West Bengal, Rajeev Kumar, o organizador do evento, Satadru Dutta, foi detido pela polícia.

— Estamos tomando medidas para que essa má gestão não fique impune. Ele já se comprometeu por escrito a reembolsar os ingressos vendidos para o evento — disse Rajeev Kumar aos repórteres no local.

Os organizadores afirmavam que Messi estaria presente por 45 minutos no evento. No entanto, sua aparição só durou 20 minutos. Ele caminhou pelo campo ao lado do atacante Luis Suárez, ex-Grêmio, e do meia De Paul, da Argentina.