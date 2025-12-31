Etíope e tanzaniana surpreendem e vencem a 100ª edição da São Silvestre; brasileiros sobem ao pódio

A 100ª edição da São Silvestre teve dois vencedores surpreendentes no último dia de 2025. Favoritos a vencer, os quenianos amargaram o vice-campeonato, tanto na prova masculina, quanto na feminina.
Entre os homens, o etíope Muse Gizachew venceu com o tempo de 44min28s, com direito a ultrapassagem sobre o queniano Jonathan Kamosong nos últimos metros da disputa. Aos 19 anos, ele levou a Etiópia a sexta vitória na São Silvestre.
Na prova feminina, quem levou a melhor foi Sisilia Panga, da Tanzânia. Ela terminou o percurso em 51min09s, à frente da queniana Cynthia Chemweno. Foi a primeira vitória do país na prova. Vivian Kiplagat, bicampeã da Maratona de Porto Alegre, foi a quinta.
Brasileiros sobem ao pódio
Os brasileiros conseguiram subir ao pódio nas duas provas. Núbia de Oliveira e Fábio Jesus Correia ficaram com os terceiros lugares.
É a primeira vez desde 2014 que o Quênia não ganha nenhuma das disputas. O tradicional país africano vinha de oito vitórias consecutivas entre as mulheres e duas entre os homens.
Top 5 na prova masculina:
1º lugar - Muse Gizachew (Etiópia) - 44min28s
2º lugar - Jonathan Kipkoech (Quênia) - 44min32s
3º lugar - Fábio Jesus Correia (Brasil) - 45min06s
4º lugar - William Kibor (Quênia) - 45min28s
5º lugar- Reuben Poghisho (Quênia) - 45min46s
Top 5 da prova feminina:
1º lugar: Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia) - 51min08s
2º lugar: Cynthia Chemweno (Quênia) - 52min31s
3º lugar: Núbia de Oliveira (Brasil) - 52min42s
4º lugar: Gladys Pucuhuaranga (Peru) - 53min50s
5º lugar: Vivian Kiplagati (Quênia) - 54min12s
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲