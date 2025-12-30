Estádio ao lado de cemitério e nome incomum: conheça a SAF que disputará a Copinha pela primeira vez

Esporte Clube Meia-Noite fará sua estreia na principal competição de base do país e será sede de um dos grupos do torneio. @esporteclubemeianoite / Instagram / Reprodução

Um dos personagens mais curiosos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 vem do interior de São Paulo. Transformado em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2024, o Esporte Clube Meia-Noite fará sua estreia na principal competição de base do país e será sede de um dos grupos do torneio.

Os jogos acontecerão em Patrocínio Paulista, cidade da região de Franca (SP), em um cenário que chama atenção: o Estádio Municipal Galileu de Andrade Lopes, recém reformado, fica localizado ao lado do Cemitério Municipal. Com camarotes e capacidade atual para cerca de 1,8 mil torcedores, o local passa por ajustes finais para receber a Copinha.

A equipe está no Grupo 14, ao lado de Coritiba, Ponte Preta e Real, de Roraima, adversário da estreia. Meia Noite e Real fazem o primeiro jogo da competição, às 8h45min de sexta-feira (2).

Presidente do Meia-Noite SAF, Edson Faleiros celebrou a evolução do projeto ao longo de 2025, primeiro ano do clube nas competições oficiais da Federação Paulista de Futebol (FPF), em entrevista ao portal ge.globo:

— O ano de 2025 foi fantástico, pois tivemos uma bela participação no Campeonato Paulista sub-11, 12, 13, 14, 15 e 17. Tivemos oportunidades de ter jogos com grandes clubes do Brasil, como São Paulo e Corinthians. Esperamos alcançar o mesmo sucesso na Copa São Paulo tanto na parte do futebol, incentivando a garotada em busca de um futuro melhor, como também na alegria e satisfação de Patrocínio Paulista em ser sede.

Origem peculiar e projeto ambicioso

Fundado em 1959, o Esporte Clube Meia-Noite carrega uma história tão singular quanto seu nome. A denominação surgiu após um grupo de amigos, reunido em um bar da cidade na noite de 21 de abril daquele ano, decidir batizar o time no exato momento em que o sino da igreja badalou doze vezes, marcando a meia-noite.

Hoje, com um galo como mascote e sede em uma cidade de cerca de 14,5 mil habitantes, segundo o IBGE, o clube vive uma nova fase. Edson Faleiros, dono da SAF e empresário do ramo da construção civil em São Paulo, mantém ligação antiga com o Meia-Noite: foi jogador e capitão da equipe ainda nos tempos amadores.

A estrutura também segue em expansão. Além das recente reformas no estádio, o clube alugou um imóvel para funcionar como alojamento e planeja ampliar a capacidade da praça esportiva para até 4 mil pessoas nos próximos anos.

Base como prioridade e olhos no futuro

O foco inicial do Meia-Noite SAF está na formação de atletas. A meta é consolidar o clube como formador na Federação Paulista e na CBF, com a disputa de competições profissionais prevista para daqui a quatro anos. O sonho é ainda maior: alcançar a elite estadual em um prazo de sete a oito temporadas.

A SAF conta com a parceria do empresário Juliano Leonel, conhecido por agenciar a carreira do ex-lateral Cicinho, com passagens por São Paulo, Real Madrid e Seleção Brasileira. Os dois já trabalharam juntos em 2012, em projetos de base que revelaram, entre outros nomes, o atacante Vitor Bueno, hoje no Cerezo Osaka, do Japão.

Agora, entre o simbolismo do nome, o estádio em localização inusitada e um planejamento de longo prazo, o Meia-Noite começa a escrever um novo capítulo de sua história sob os holofotes da Copinha, a maior competição de base do Brasil.