Equipes de Monfils/Badosa e Kyrgios/Kostyuk vão decidir a World Tennis League

Nagal (E) e Monfils (D) atuam na equipe Eagles. World Tennis League / Divulgação

A terceira rodada da World Tennis League, torneio com equipes mistas, que reúne jogadores indianos, mesclados com estrelas do circuito em divididos em quatro equipes, foi disputada, nesta sexta-feira (18), em em Bangalor, na Índia, e definiu os finalistas.

O torneio de exibilção não soma pontos para os rankings da ATP e WTA e os vencedores de cada série são definidos pela soma de games vencidos, após os quatro jogos entre os times.

Invicta, a equipe Eagles vai enfrentar a Kites, que após duas derrotas, conseguiu se recuperar nesta sexta e garantiu uma surpreendente vaga na decisão.

Eagles 100%

Após vencer os Falcons (18 a 16) e os Kites (25 a 13), os Eagles passaram pelos Hawks (22 a 12), que acabaram eliminados.

No primeiro jogo do confronto, os Hawks levaram a melhor e a dupla mista da ucraniana Elina Svitolina e do indiano Yuki Bhambri venceu a parceria da indiana Shrivalli Bhamidipaty e do francês Gaël Monfils, marido de Svitolina, por 6 a 4.

Mas a virada da melhor equipe da fase de grupos veio com a surpreendente vitória do Sumit Nagal sobre o canadense Denis Shapovalov. O tenista da casa fez 6 a 1 e virou o marcador para 10 a 7. Logo depois, Bhamidipaty ganhou o duelo de indianas contra Maaya Rajeshwaran, de apenas 16 anos, por 6 a 2.

No jogo que encerrou a série, a espanhola Paula Badosa e Shrivalli Bhamidipaty superaram Rajeshwaran e Svitolina por 6 a 3, deixando o marcador final em 22 a 12 para os Eagles.

Kites vencem Falcons e garantem vaga

O segundo confronto do dia acabou definindo o outro finalista. Com um placar de 24 a 19, os Kites derrotaram os Falcons e somaram pontos suficientes para assumir a vice-liderança.

A primeira partida teve vitória da ucraniana Marta Kostyuk sobre a polonesa Magda Linette por 6 a 4.

Na sequência, Kostyuk e o indiano Dhakshineswar Suresh ganharam o jogo de duplas mistas, contra a parceria 100% indiana de Sahaja Yamalapalli e Rohan Bopanna, por 6/4 e colocando os Kites com quatro pontos de vantagem.

O terceiro jogo marcou a única vitória dos Falcons, com Bopanna e o russo Daniil Medvedev derrotando o australiano Nick Kyrgios e Suresh por 7 a 6.

A vaga para a final foi definida com a vitória de Suresh sobre Medvedev por 6 a 4. Com o placar total de 24 a 19, a equipe Kites ficou à frente de Falcons e Hawks, pelo número de games vencidos.