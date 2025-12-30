Equipe de Anthony Joshua confirma que mortos em acidente na Nigéria eram amigos próximos

O pugilista britânico Anthony Joshua divulgou um comunicado após ter ficado ferido em um acidente de carro na Nigéria, que também resultou na morte de duas pessoas. O boxeador foi levado para um hospital após seu carro colidir com um veículo parado por volta das 11h de segunda-feira na rodovia Lagos-Ibadan, informou a polícia local. O motorista do veículo de Joshua também ficou ferido.

"É com profunda tristeza que confirmamos, após um acidente na Nigéria, a morte de Sina Ghami e Kevin 'Lateef' Ayodele", afirma o comunicado. "Ambos eram amigos próximos e membros essenciais da equipe de Anthony. Pedimos respeitosamente que seja dado espaço e privacidade às famílias neste momento, enquanto elas processam esta notícia verdadeiramente chocante e devastadora. Anthony sofreu ferimentos no acidente e foi levado ao hospital para exames e tratamento. Ele está em condição estável e permanecerá lá em observação."

Ghami era preparador físico, e Ayodele atuava como treinador na equipe de Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados. A polícia local divulgou em comunicado que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Joshua estava sentado no banco traseiro do veículo e sofreu ferimentos leves. Informações preliminares indicam que o carro estava acima do limite de velocidade, perdeu o controle durante uma ultrapassagem e bateu em um caminhão parado no acostamento.

O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, expressou condolências. "Falei com AJ para transmitir pessoalmente minhas condolências pelo falecimento de seus dois colaboradores próximos. Desejei-lhe uma recuperação completa e rápida e orei por ele", afirmou.