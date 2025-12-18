Endrick teve apenas 97 minutos na temporada. THOMAS COEX / AFP

Foram sete meses sem começar uma partida como titular pelo Real Madrid. Um tempo que Endrick, uma das maiores promessas do futebol mundial, não recuperará. Uma atitude foi necessária e o atacante de 19 anos tomou a decisão de deixar o maior clube do mundo, em busca de mais oportunidades no futuro.

Endrick será emprestado ao Lyon, da França, a partir do dia 1º de janeiro de 2026 — quando abre a janela de transferências. O brasileiro ficará no futebol francês até o final da temporada europeia e terá que disputar no mínimo 25 partidas pelo clube, de acordo com o jornalista Miguel Ángel Díaz, que cobre o Real Madrid.

O empréstimo se tornou a última solução encontrada pelo staff do jogador, pois Endrick perdeu espaço com a chegada de Xabi Alonso. O atacante demorou a se recuperar de uma lesão muscular e viu a concorrência aumentar na posição.

Concorrência injusta

Primeiramente, o titular absoluto é Kylian Mbappé, um dos melhores atacante do mundo. Atrás do francês na fila está Gonzalo García, 21 anos, que foi destaque do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, após a competição, o espanhol não rendeu, mesmo com mais tempo em relação ao brasileiro.

Endrick tem 97 minutos jogados na temporada, somando La Liga, Copa do Rey e Champions League. García, por outro lado, tem 353 minutos, e nenhum gol marcado. Essa falta de bons desempenhos faz com que a torcida do Real Madrid questione Xabi Alonso por não dar oportunidades ao brasileiro.

Na partida de quarta-feira (17), pela Copa do Rey, Endrick foi titular diante do Talavera, clube da terceira divisão, atuando pela ponta direita. O ataque foi formado pelo brasileiro, por García e Mbappé. O francês marcou duas vezes, enquanto o espanhol nada fez.

Atuação digna de elogios

O desempenho de Endrick foi bastante elogiado, por conta da entrega dentro de campo e pelo talento. Ele deixou Mbappé duas vezes na cara do gol, mas o francês perdeu as oportunidades. Mesmo sem marcar ou dar assistências, o brasileiro foi elogiado por muitos torcedores, que gostariam da sua permanência no clube.

No X, antigo Twitter, Endrick foi um dos nomes mais comentados após a partida:

"Endrick é uma joia, incrível a má gestão do Real Madrid com esse grande jogador", escreveu um perfil torcedor do clube.

"O único jogador que a torcida do Real Madrid está ansiosa para ver nesta temporada é aquele que estará disponível no mercado. É impossível de entender", ironizou outro.

Busca por vaga na Copa do Mundo

O empréstimo também visa o sonho de Endrick disputar a Copa do Mundo de 2026. Quando Carlo Ancelotti era técnico do Real Madrid, o brasileiro tinha mais oportunidades e costumava corresponder.

A ida do italiano para a Seleção Brasileira era um bom sinal para o atacante. No entanto, a lesão e a perda de espaço fizeram com que Endrick não fosse convocado em nenhuma lista de Ancelotti.

Ele terá pouco menos de seis meses para mostrar seu talento no Lyon para ganhar uma oportunidade na Seleção. A estreia de Endrick na França poderá ocorrer já em 3 de janeiro de 2026, quando sua nova equipe visitará o Monaco.