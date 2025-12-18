Esportes

Contra vontade da torcida
Notícia

Sem espaço e visando a Copa do Mundo, Endrick deixará o Real Madrid em 2026

Atacante de 19 anos será emprestado ao Lyon, onde deve receber mais oportunidades de evoluir e se mostrar para Carlo Ancelotti

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS