Endrick será apresentado no Lyon em 5 de janeiro e deverá fazer sua estreia diante do Lille

Depois de atuar apenas 99 minutos na temporada com a camisa do Real Madrid, o atacante Endrick iniciará sua trajetória no Lyon, clube para o qual foi emprestado até o término da atual temporada, em busca de espaço e de uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Ansioso por vestir a camisa 9 do time francês, o atacante de 19 anos conhecerá a estrutura do clube e começará a treinar com os novos companheiros nesta segunda-feira (29). Ele será apresentado como o 28º reforço brasileiro na história do Lyon no próximo dia 5 - a inscrição de atletas contratados acontecerá em janeiro.

Assim, Endrick não estará disponível para a partida com o Monaco, no próximo dia 3 de janeiro, pela Ligue 1, quando o Lyon voltará a campo após a pausa do futebol francês para as festas de Natal e de Ano Novo.

O técnico Paulo Fonseca terá tempo de conhecer o jogador e ajudar em sua adaptação até a partida diante do Lille, pela Copa na França, no dia 11 de janeiro, fora de casa, no Stade Pierre-Mauroy. Caso o ex-atleta do Palmeiras ainda não esteja disponível, ele poderá estrear diante da torcida, no Groupama Stadium, no dia 18, contra o Brest, pela Ligue 1.