Empresário não garante permanência de Luciano no São Paulo: 'Vamos ter uma briga boa'

Luciano tem o futuro incerto no São Paulo. Pelo menos é o que insinuou o empresário Angelo Canuto, responsável por gerenciar a carreira do atleta.

O atacante possui vínculo com o clube paulista até o final de 2026. Mas Angelo Canuto disse que o destino de Luciano pode ser em outra equipe.

"Acreditamos que o São Paulo queira prolongar mais o vínculo, é um jogador de muita qualidade, maduro, com sua idade, sua experiência. Os números que apresenta são interessantes. Acho que vamos ter uma briga boa de permanência ou talvez de uma transferência para um novo clube", disse Angelo Canuto, em entrevista à "Central do Mercado", do "Ge".

"Isso está muito incerto. Muito cedo, na verdade, para se falar. Mas acredito que alguma coisa pode acontecer para todo mundo que torce para o Luciano e para o São Paulo", prosseguiu.

Luciano chegou ao São Paulo em 2020. Nesta temporada de 2025, ele realizou 56 partidas, com 16 gols e sete assistências. Apesar de deixar o futuro do atleta em aberto, o empresário ressaltou a ligação de Luciano com o São Paulo.

"O Luciano é um jogador muito profissional no que diz respeito a essa tomada de decisões. Toda e qualquer sondagem que recebe passa para a gente. E se mantém reservado de tudo isso, vamos passando para ele as informações, o que é verdade, tem fundamento. Lembrando, como disse, o Luciano respeita muito o clube que ele defende. Não foi diferente nos outros clubes. É onde ele está há mais tempo, mais consolidado em sua carreira", afirmou.