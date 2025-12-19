Em um dos melhores jogos da temporada da NFL, Seahawks vencem os Rams e estão nos playoffs

Seahawks venceram duelo contra os Rams. STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Para ter sucesso na NFL é preciso ter bons jogadores e técnicos para orientá-los. É necessário, também, jogar com determinação e ter coragem. O Seattle Seahawks mostrou nesta quinta-feira (18), na abertura da Semana 16, que tem todos esses elementos a seu favor e venceu o Los Angeles Rams por 38 a 37.

A vitória veio na prorrogação e de uma maneira corajosa, suficiente para garantir a franquia nos playoffs, além de assumir a liderança da Conferência Nacional (NFC), que pode dar o mando de campo até a decisão da conferência.

Partida épica

Os Rams tiveram domínio de quase toda a parte do jogo, com Matthew Stafford se destacando. O principal candidato ao prêmio de MVP da temporada fez um grande jogo, com 457 jardas lançadas e três touchdowns.

O principal alvo do quarterback foi Puka Nacua, que teve 12 recepções para 225 jardas e 2 touchdowns. Números impressionantes, mas que não foram suficientes, pois do outro lado estava uma defesa determinada.

Restando 8 minutos para o final do jogo, os Seahawks perdiam por 16 pontos. O ataque de Seattle começou a funcionar e marcou duas vezes, graças também à defesa, que conseguiu neutralizar tudo o que os Rams tentavam.

Decisão na prorrogação

Com 30 a 30 no placar, o duelo foi para o tempo extra. Los Angeles fez uma excelente campanha e marcou o touchdown, precisando apenas segurar Seattle para vencer.

Contudo, os Seahawks mostraram coragem para vencer. O touchdown foi marcado e, ao invés de chutar o extra point para empatar o duelo, a comissão técnica optou pela conversão de dois pontos, para garantir a vitória. Eric Saubert apareceu com liberdade para fazer a recepção.

Situação dos playoffs

Com o resultado, os Seahawks chegaram a 12 vitórias e assumiram a liderança da NFC Oeste, além de ter a liderança da conferência. Porém, a posição ainda está ameaçada pelo San Francisco 49ers.

Os Niners jogam na Semana 16 contra o Indianapolis Colts, na segunda-feira (22), e uma vitória faz com que eles dependam apenas de si, pois na última rodada enfrentará o Seahawks.

