Em Porto Alegre, Johnny sonha com Copa do Mundo e lembra torcida pelo Inter na Série A: “Feliz que conseguimos nos manter"

Antonio Oliveira / Agência RBS

O fim de ano pede uma visita à família e, em muitas ocasiões, longas viagens são feitas para estar perto do lar. Este foi o caso do volante Johnny, ex-Inter, que desembarcou na madrugada desta terça-feira (23), no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para passar as festividades.

Aos 24 anos, o jogador formado nas categorias de base do Inter está no Atlético de Madrid, desde julho.

Mesmo assim, não deixou de acompanhar o clube gaúcho, que só escapou do rebaixamento para a segunda divisão na última rodada do Brasileirão.

— Com toda a certeza eu estava acompanhando, estava na torcida também. Fico feliz que conseguimos nos manter, tenho muitos amigos aqui, muita gente que tenho um carinho enorme, afinal passei grande parte da minha vida no clube. Fico muito feliz por eles! — destacou Johnny.

Ele também confessou que conversa com pessoas do clube e lembrou de alguns profissionais que guarda com carinho.

— Converso muito com o Vitão, tem a gurizada da base, o pessoal do staff que eu já conhecia, o Abelão, que já trabalhei. Então, estava na torcida por eles — disse o volante.

Johnny esteve no Inter até 2023, ano em que teve maior destaque no futebol brasileiro. O bom desempenho, principalmente na Libertadores, quando o clube chegou às semifinais, gerou interesse do Real Bétis, da Espanha, que o contratou.

A adaptação ao futebol espanhol foi rápida, o que atraiu o Atlético de Madrid, que pagou 30 milhões de euros (R$ 192,3 milhões) para contar com o atleta. Na ocasião, o Inter lucrou 4,8 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões pela cotação atual).

Sonho com a Copa do Mundo

Os primeiros meses de Johnny no clube da capital espanhola não foram de muita minutagem dentro de campo, já que o jogador enfrentou lesões. Foram seis jogos, sendo quatro na La Liga, um na Copa do Rei e um na Champions League.

Entretanto, Johnny acredita em uma maior sequência em 2026. O ano terá a Copa do Mundo no meio do ano, e o volante sonha em estar entre os convocados dos Estados Unidos. Ele costuma ser convocado pela seleção treinada por Mauricio Pochettino quando está apto fisicamente, o que motiva o jogador para o próximo ano.