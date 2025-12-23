Esportes

Em Porto Alegre, Johnny sonha com Copa do Mundo e lembra torcida pelo Inter na Série A: “Feliz que conseguimos nos manter"

Volante formado na base colorada está no Atlético de Madrid e veio passar as festas de fim de ano na capital gaúcha

Antonio Oliveira

