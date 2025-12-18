Em meio à polêmica, Serie A italiana decide manter jogo entre Milan e Como na Austrália

A polêmica mudança de local da partida entre Milan e Como para a Austrália foi confirmada pela Serie A italiana nesta quinta-feira (18).

"O jogo entre Milan e Como será disputado no dia 8 de fevereiro em Perth", declarou o presidente da Lega Serie A, Ezio Simonelli, à emissora Italia Uno, antes da primeira semifinal da Supercopa da Itália, em Riade (Arábia Saudita), que terminou com a vitória do Napoli sobre o time 'rossonero' por 2 a 0.

"Tivemos uma reunião muito cordial com [o presidente da Fifa, Gianni] Infantino. Tínhamos algumas dúvidas sobre as obrigações que nos foram impostas, particularmente em relação à utilização de árbitros estrangeiros, mas [o presidente da Comissão de Árbitros da Fifa, Pierluigi] Collina nos deu garantias sobre suas qualificações", acrescentou Simonelli.

Para aprovar a mudança de local da partida, a Confederação Asiática de Futebol (AFC), à qual a Austrália é filiada, exigiu que ela fosse dirigida por árbitros da AFC e não italianos.

"Aceitaremos essa condição, mas ainda teremos outras questões a resolver", afirmou Simonelli.

Pela primeira vez em sua história, a Série A realizará um de seus jogos no exterior.

O duelo, correspondente à 24ª rodada do campeonato italiano, não poderá ser disputado em San Siro, casa do Milan, já que o estádio será utilizado no início de fevereiro para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 (6 a 22 de fevereiro).

Os jogadores franceses do Milan Adrien Rabiot e Mike Maignan expressaram insatisfação em relação a este projeto, que envolverá uma viagem de ida e volta, em questão de poucos dias, de mais de 13 mil quilômetros.

Apesar da pressão, a Serie A italiana não desistiu do seu projeto, ao contrário da LaLiga espanhola, que diante de uma onda de protestos cancelou em outubro a transferência do jogo entre Villarreal e Barcelona para Miami, nos Estados Unidos.