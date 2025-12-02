Em jogo de 9 gols, Manchester City sofre, mas vence Fulham pelo Campeonato Inglês

O Manchester City sofreu, mas derrotou o Fulham, no campo do adversário, por 5 a 4, nesta terça-feira, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado , o time do técnico Pep Guardiola chegou aos 28 pontos e se aproximou do líder Arsenal, que tem 30 e ainda joga na rodada. O Fulham é o 15º, com 17 pontos.

Apesar de jogar fora de casa, o Manchester City tomou conta do jogo desde o início. Haaland teve grande chance para abrir o placar, mas acertou a trave.

O Fulham não se acovardou e com a ajuda da torcida sempre este ativo nos contra-ataques. Smith Rowe teve uma finalização travada pela zaga.

Mas o problema é que o City tem um 'matador'. Aos 17 minutos, Haaland pegou de primeira cruzamento da esquerda para abrir o placar. Foi o centésimo gol do norueguês na Premier League, após 111 jogos disputados. Ele marcou pela 15ª vez na temporada.

O jogo permaneceu elétrico e o goleiro Donnarumma fez grande defesa, aos 23, para evitar o gol de empate de Smith Rowe.

A coragem do Fulham deixou espaços para o City criar chances. Aos 37, Haaland fez bela assistência para o holandês Rejinders, com categoria, fazer 2 a 0. E o City não diminuiu a pressão. Foden, aos 44, pegou o rebote do goleiro Leno e bateu colocado: 3 a 0.

O Fulham seguiu sem medo e Smith Rowe, em cabeçada colocada, superou Donnarumma, aos 47 minutos, para diminuir a vantagem do City ainda no primeiro tempo.

O panorama seguiu o mesmo na etapa final. E o City foi 'mortal' na primeira jogada rápida de ataque, aos três minutos, com finalização de Foden: 4 a 1.

O Fulham seguiu no ataque, mas parou na defesa bem postada do City, que chegou rapidamente ao quinto gol. Desta vez, o autor foi Doku, com ajuda em um desvio na zaga, aos nove minutos.

O time da casa mereceu melhor sorte na partida e ela veio aos 12, com belo chute colocado de Iwobi de fora da área, sem chance de defesa para Donnarumma: 5 a 2.

A partir daí, o City deixou a iniciativa para o Fulham, que tentou pressionar, mas não levou perigo. Já a equipe visitante contou com Haaland, sempre perigoso. O grandalhão acertou mais uma vez a trave, desta vez de cabeça, aos 25 minutos.

Aos 28, a defesa do City voltou a apresentar desatenção em um rebote e sofreu o terceiro gol, em belo chute de Chukwueze. O VAR analisou por três minutos antes de confirmar o gol. Aos 32, um replay. Chukwueze pegou forme outra sobra, desta vez de Donnarumma: 5 a 4.