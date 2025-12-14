Em jogo com mais de três horas, Sesi-SP supera Vôlei Guarulhos na Superliga masculina

Uma verdadeira maratona foi protagonizada por Sesi-Bauru e Vôlei Guarulhos, na noite de sábado (13), pela 10ª rodada da Superliga masculina. Em um duelo que durou três horas e 14 minutos, o Sesi-Bauru levou a melhor e venceu por 3 a 2, parciais de 26/28, 25/23, 19/25, 25/19 e 34/32.
Só o terceiro set durou apenas meia hora. Todos os outros superaram os 30 minutos, sendo que o tie-break teve 46 minutos e foi o mais longo da partida. Nesta última parcial, Guarulhos teve nove match points.
Com a quarta vitória em nove jogos, o Sesi-SP passou da oitava para a sétima colocação com 12 pontos. Já o time de Guarulhos perdeu a quinta em 10 rodadas e com 14 pontos está em quinto lugar.
Mesmo com a derrota, foi o Vôlei Guarulhos que teve os dois maiores pontuadores do confronto, o ponteiro argentino Manuel Armoa e o oposto Bryan Silva, ambos com 29 acertos.
No Sesi-SP, quem mais pontuou foi o oposto Marcos Júnior, com 26 pontos. O central Barreto e o ponteiro Pedro Marcon terminaram com 16, cada.
A 10ª rodada da Superliga terá um jogo na terça-feira (16). O Suzano Vôlei (SP) receberá o Goiás (GO) às 18h30min.