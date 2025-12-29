Edição centenária da São Silvestre terá premiação histórica; veja valor, horário e onde assistir à prova

Ler resumo

Tradicional prova sempre ocorre no último dia do ano. Miguel Schincariol / AFP

A edição número 100 da Corrida Internacional de São Silvestre deverá reunir 55 mil atletas nas ruas de São Paulo na quarta-feira (31). A prova mais tradicional do atletismo brasileiro terá ainda a maior premiação de sua história com R$ 295.160,00 em prêmios.

Os seis primeiros colocados no masculino e no feminino receberão a premiação, com os campeões levando para casa R$ 62.600 cada.

A prova terá diversas categorias e as duas principais, as de elite, tem os seguintes horários de largada: feminina (7h40min) e masculina (8h05min).

Em 2025, os homens somam 52,98% dos inscritos e as mulheres representam 47,02%. O Estado de São Paulo concentra a maioria dos participantes: são 30.362 atletas. Serão representantes de 1.942 cidades brasileiras.

Ainda são esperados cerca de 4.600 atletas estrangeiros, de aproximadamente 39 países.

O evento contará com um efetivo de 800 agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, além de 35 ambulâncias e cerca de 100 profissionais entre médicos, enfermeiros e condutores. Os organizadores calculam que aproximadamente 2.200 irão trabalhar na prova.

História e percurso

Paul Tergat tem cinco vitórias. São Silvestre / Divulgação

Desde a primeira edição em 1925, vencida por Alfredo Gomes, que era atleta do Clube Esperia, de São Paulo, o domínio histórico é de corredores do continente africano. São 18 vitórias do Quênia, cinco da Etiópia e uma de Uganda, contra 11 do Brasil.

Esses números correspondem ao período a partir de 1945, quando a São Silvestre passou a contar com a participação de estrangeiros.

O último brasileiro a vencer foi Marílson Gomes dos Santos, que em 2010 conquistou o tricampeonato, repetindo as vitórias de 2003 e 2005.

Paul Tergat, do Quênia, é o maior vencedor entre os homens. Ele foi campeão em cinco oportunidades (1995/1996/1998/1999/2000).

Já as mulheres só foram disputar a prova em 1975 e a primeira vencedora foi a alemã Christa Vahlensieck.

O Brasil cinco vitórias nas 49 edições femininas. O país com mais conquistas é o Quênia, com 19, seguido de Portugal, com sete.

A última brasileira a ganhar foi Lucélia Peres em 2006, ano em que Franck Caldeira foi campeão masculino, garantindo uma dobradinha do Brasil no alto do pódio.

Hexacampeã, entre 1981 e 1986, a portuguesa Rosa Mota é a maior vencedora da história da prova, entre homens e mulheres.

Rosa Mota foi hexacampeã. São Silvestre / Imprensa Vega Sports/Divulgação

A São Silvestre tem atualmente um percurso 15km, mas já teve distâncias que variaram entre 5,5km e 12,64km.

Outro fator que foi mudado é o horário. Até 1988, a corrida era realizada à noite, geralmente iniciando-se às 23h30, mas a partir de 1989, o horário de início foi alterado e as mulheres passaram a largar às 15h e os homens, às 17h.

E desde 2011, a São Silvestre passou a ser disputada de manhã.

Horário e onde assistir

A largada da prova feminina de elite acontecerá às 7h40min (de Brasília). Já os homens largarão às 8h05min. Os demais competidores largarão em ondas, entre as 8h10min e às 9h15min da manhã de quarta-feira (31).