Drake Maye ou Matthew Stafford: quem leva o prêmio de MVP da NFL?

Stafford e Maye foram decisivos ao longo do ano. Steven Senne / New England Patriots

A disputa pelo prêmio de MVP da NFL em 2025 foi polarizada entre Drake Maye e Matthew Stafford ao longo da temporada.

De um lado, Maye simbolizou a ascensão da nova geração: consistente, explosivo e decisivo nos momentos-chave, comandou um ataque moderno com eficiência e personalidade, transformando potencial em vitórias e colocando sua equipe no centro da briga pelos playoffs. Ele tem a seu favor também o título da divisão, algo que o rival não vai alcançar, além de um elenco menos estrelado.

Do outro, Stafford representou a experiência em estado puro, entregando leituras refinadas, precisão cirúrgica e liderança silenciosa, além de números robustos que mantiveram seu time competitivo semana após semana.

Entre a juventude que empurra a liga para o futuro e o veterano que reafirma o valor da maturidade, a corrida ao MVP se consolidou como um duelo de estilos — e de histórias — que definiu o ritmo da NFL em 2025.

