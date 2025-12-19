Dortmund vence 'Gladbach' no duelo entre Borussias e sobe para vice-liderança do Alemão

Com um gol logo no início do jogo marcado pelo atacante Julian Brandt, o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 na sexta-feira (19), na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão.
Com a vitória, o Dortmund sobe provisoriamente para a vice-liderança com 32 pontos, ultrapassando o RB Leipzig (3º, 29 pts), que no sábado recebe o Bayer Leverkusen (4º, 26 pts) no jogo mais aguardado do fim de semana na Bundesliga, que se despede de 2025 nesta rodada.
O time auri-negro também se coloca a seis pontos do líder isolado, o Bayern de Munique, que no domingo visita o Heidenheim com a possibilidade de garantir o título simbólico de campeão do primeiro turno.
Nesta sexta-feira, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund começou a construir a vitória logo aos dez minutos, quando Brandt emendou de primeira um cruzamento de Niklas Süle na segunda trave.
Após dominar amplamente nos primeiros 30 minutos, o Dortmund relaxou na reta final antes do intervalo, mas voltou a ser claramente superior no segundo tempo.
Apesar disso, não conseguiu liquidar a atura até os momentos finais, quando Maximilian Beier fez 2 a 0 nos acréscimos (90'+7).
Para o 'Gladbach', a derrota deixa a equipe estacionada em 11º na tabela, mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação para as copas europeias.
-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
B. Dortmund - B. Mönchengladbach 2 - 0
- Sábado:
(11h30) Colônia - Union Berlin
Augsburg - Werder Bremen
Wolfsburg - Freiburg
Stuttgart - Hoffenheim
Hamburgo - Eintracht Frankfurt
(14h30) RB Leipzig - Bayer Leverkusen
- Domingo:
(11h30) Mainz - St Pauli
(13h30) Heidenheim - Bayern de Munique
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 38 14 12 2 0 51 11 40
2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14
3. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3
7. Eintracht Frankfurt 24 14 7 3 4 29 29 0
8. Union Berlin 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Freiburg 17 14 4 5 5 21 23 -2
10. Colônia 16 14 4 4 6 22 23 -1
11. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10
13. Wolfsburg 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburg 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Mainz 7 14 1 4 9 13 26 -13
* AFP