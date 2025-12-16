Dorival x Diniz: confira o retrospecto dos confrontos entre os treinadores finalistas da Copa do Brasil

Técnicos disputam a final da Copa do Brasil, com Corinthians e Vasco frente a frente. Montagem sobre fotos / Matheus Lima/Vasco e Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Dorival Júnior e Fernando Diniz voltam a se enfrentar em um cenário decisivo do futebol brasileiro. Os técnicos disputam a final da Copa do Brasil, com Corinthians e Vasco frente a frente. O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira (17), em São Paulo, enquanto a volta será no domingo (21), no Maracanã.

O histórico entre os treinadores é equilibrado, com leve vantagem para Dorival. Em oito confrontos, ele soma quatro vitórias, contra três de Diniz, além de um empate. Os primeiros duelos entre eles aconteceram no Paulistão de 2016, quando Santos e Osasco Audax decidiram o título estadual. Na ocasião, Dorival levou a melhor, conquistando o campeonato após uma vitória de 3 a 1 no agregado sobre a equipe de um então treinador emergente.

Depois disso, os encontros se espalharam por diferentes clubes no Brasileirão. Dorival levou a melhor em duelos como São Paulo x Fluminense, em 2023, e Corinthians x Vasco, em 2025. Já Diniz venceu confrontos comandando Athletico-PR, Fluminense e Flamengo.

Na Amarelinha

O confronto também carrega simbolismo pelas trajetórias recentes dos treinadores na Seleção Brasileira. Foram eles que antecederam Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha.

Diniz chegou ao cargo após o título da Libertadores com o Fluminense, em 2023, mas teve passagem curta como uma espécie de interino. Dorival, campeão da Libertadores em 2022 e da Copa do Brasil em 2023, assumiu a seleção na sequência, mas também não conseguiu dar continuidade ao trabalho. Agora, ambos buscam um novo título nacional.

Retrospecto Diniz x Dorival

Vitórias de Dorival

Santos 2x1 Osasco Audax (Paulistão 2016)

2x1 Osasco Audax (Paulistão 2016) Santos 1x0 Osasco Audax (Paulistão 2016)

1x0 Osasco Audax (Paulistão 2016) São Paulo 1x0 Fluminense (Brasileirão 2023)

1x0 Fluminense (Brasileirão 2023) Vasco 2x3 Corinthians (Brasileirão 2025)

Vitórias de Diniz

São Paulo 1x0 Athletico Paranaense (Brasileirão 2020)

1x0 Athletico Paranaense (Brasileirão 2020) Flamengo 1x2 Fluminense (Brasileirão 2022)

(Brasileirão 2022) Fluminense 1x0 São Paulo (Brasileirão 2023)

Empate

Audax Osasco 1x1 Santos (Paulistão 2016)