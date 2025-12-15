Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa

O Corinthians foi a campo neste domingo (14) com a vantagem mínima por ter vencido o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O time paulista perdeu em casa por 2 a 1, mas conseguiu avançar nos pênaltis. Depois do duelo, o técnico Dorival Júnior reconheceu que foi necessária uma mudança de estratégia no intervalo, além de sair em defesa de sua comissão técnica e ainda alfinetou a imprensa que faz a cobertura esportiva no Brasil.

Dorival chegou ao Corinthians em abril deste ano, e viveu no Parque São Jorge uma das crises políticas e financeiras mais expressivas dos 115 anos de existência. Seu desafio foi, no meio disso tudo, montar um time competitivo. Ele reconhece isso e diz, com orgulho, que conseguiu. Prova do sucesso do técnico é chegar à quinta final de Copa do Brasil, e sua sexta semifinal, colocando seu nome na história como um dos treinadores de maior sucesso na competição.

"Eu vejo Fabinho (Soldado) como um dos grandes profissionais da área", destacou Dorival logo no início da entrevista coletiva, exaltando o trabalho do diretor executivo do Corinthians. "Ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo que eu não tenho dúvidas, o levará muito longe rapidamente."

"Às vezes a gente fica sem entender o que acontece, toda essa pressão... porque em termos de trabalho, de dedicação e de entrega, e de alcance de resultados mesmo que com todos os problemas... ele fez um trabalho exemplar até este momento. E eu não tenho dúvidas em afirmar: vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é", acrescentou o treinador.

Dorival reconheceu os méritos do Cruzeiro. Desde os investimentos no mercado da bola, até a campanha na temporada 2025, que culminou no 3º lugar do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Por isso, valoriza ainda mais os méritos do Corinthians em Itaquera neste domingo.

"Temos de olhar o lado de lá e entender o potencial que tem a equipe do Cruzeiro", explicou. "É uma equipe que teve um nível de investimento altíssimo. Jogadores de perfil excelente. Qualidade em todas as funções, e todas as posições. Um pouco diferente do que nós ainda estamos construindo."

"O processo ainda é um pouco complicado. Não tivemos oportunidade de correções", avaliou Dorival sobre sua equipe. "O nível de entrega, de comprometimento de toda a minha comissão é para que possamos dar o máximo ao Corinthians. Se alguma coisa nos faltou no Campeonato Brasileiro, nos desculpe, não tínhamos como fazer diferente. Realmente não foi o que nós gostaríamos de ter entregue. Nós tentamos, com a entrega que está existindo, pelo menos diminuir um pouco essa distância e essa diferença em relação a muitas equipes que eu vi dentro do campeonato. E mesmo assim nós tivemos grandes jogos nos momentos mais complicados e difíceis."

Depois, mais adiante na coletiva de imprensa, Dorival foi perguntado sobre seus méritos como treinador. Ele se esquivou da resposta e aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica à imprensa. O técnico acenou com a narrativa de que os profissionais brasileiros não são tão valorizados como os estrangeiros e pediu respeito para os comunicadores que exercem a função de cobrir o futebol brasileiro.

"Eu quero aqui fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área já há algum tempo dentro do nosso País", começou Dorival. "Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos e todos os sentidos."

"E mais uma vez a gente finaliza o ano tendo Filipe Luís como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e no mínimo um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Nos respeitem um pouco mais. Que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados... porque nós temos qualidade, capacidade como os profissionais que aqui estão", completou o técnico.

"Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum. Tenho máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão no nosso País. Acho essa integração muito importante. Mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. Aqui não falo para A, para B, para C... não tenho conflito com ninguém. Mas há um processo de desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. E isso é lamentável, pois estamos perdendo muitos profissionais, muitos estão ficando no meio do caminho desnecessariamente... eu espero que voltemos a acreditar um pocuo mais no profissional brasileiro", desabafou Dorival, citando que isso é algo recorrente nos últimos 25 anos.

Depois, citou um costume do futebol brasileiro que já virou tradição: a demissão de treinadores quando os resultados não acontecem. "Sempre tem um culpado no futebol. E esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol. E nem sempre é isso que acontece. Nós temos muitas qualidades, nós estamos interessados, nós estamos buscando melhorar... agora nós precisamos também que aqueles que avaliam melhorem. Melhorem o contexto, nos entendam um pouco mais, comecem a ler o futebol de uma outra forma. Não são todos, mas infelizmente uma boa parte tem feito dessa forma. É lamentável o que tem acontecido."

Sobre o jogo, Dorival reconheceu que era necessária uma reavaliação de estratégia para o segundo tempo. O time foi para os vestiários perdendo por 1 a 0, resultado que levava a partida para os pênaltis. Na volta, promoveu Garro e Raniele, sofreu o segundo gol cedo, mas conseguiu fazer as mudanças surtirem o efeito desejado.

"Foi uma situação que nos pegou de surpresa, pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido", disse ele referindo-se ao segundo gol de Arroyo na partida.

"Não tenho dúvida que nós chegaríamos ao empate com a mudança de postura que nós tivemos. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo", explicou. "Tivemos uma organização, e em cima dessa organização não perdemos o equilíbrio e alcançamos o gol que nos levou aos pênaltis."