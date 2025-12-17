Dorival Júnior pode igualar marca histórica de Felipão na Copa do Brasil

Dorival chegou à quinta final de Copa do Brasil da carreira. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O técnico Dorival Júnior está próximo de igualar mais uma marca de Luiz Felipe Scolari na Copa do Brasil. O treinador do Corinthians empatou com Felipão e Marcelo Oliveira em número de finais, chegando a cinco com a de 2025, que começa a ser disputada nesta quarta-feira (17) contra o Vasco.

Porém, apenas Felipão tem quatro conquistas do torneio nacional, em 1991, 1994, 1998 e 2012. O atual coordenador técnico do Grêmio venceu em 1994 com o Tricolor.

No caso de Dorival, os títulos conquistados foram em 2010, com o Santos, em 2022, com o Flamengo, e em 2023, com o São Paulo. Agora, ele busca o quarto da carreira, o que seria o quarto também do Corinthians, que já levantou a taça em 1995, 2002 e 2009.

A decisão da Copa do Brasil de 2025 será em dois jogos. O primeiro é nesta quarta, às 21h30min, na Arena do Corinthians. A volta ocorre no domingo (21), às 18h, no Maracanã.

Técnicos com mais finais da Copa do Brasil

5 — Dorival Júnior (2010*, 2015, 2022*, 2023* e 2025)

5 — Luiz Felipe Scolari (1991*, 1994*, 1995, 1998* e 2012*)

5 — Marcelo Oliveira (2011, 2012, 2014 e 2015* e 2016)

4 — Renato Gaúcho (2006, 2007*, 2016* e 2020)

4 — Levir Culpi (1996*, 1998, 2000 e 2014*)

4 — Mano Menezes (2008, 2009*, 2017*, 2018*

3 — Vanderlei Luxemburgo (1996, 2001, 2003*)