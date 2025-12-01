Doncic na galeria histórica, Lakers batem Pelicans e Thunder chega à 12ª vitória seguida na NBA

O domingo foi movimentado na NBA, com mais uma grande atuação de Luka Doncic, sequência avassaladora do Oklahoma City Thunder e vitórias importantes de Rockets e Celtics. No ginásio Crypto.com Arena, os Lakers bateram o New Orleans Pelicans por 133 a 121, embalados por mais uma noite dominante do esloveno.
Doncic alcançou um feito marcante: tornou-se apenas o 6º jogador da história dos Lakers a registrar seis partidas consecutivas com 30+ pontos, entrando em uma galeria que inclui LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West e Elgin Baylor.
O esloveno celebrou o momento especial justamente no dia do aniversário de dois anos da filha. "Foi muito bom vencer hoje. É um dia especial para mim", disse, após anotar 34 pontos, 12 rebotes e sete assistências.
Austin Reaves também viveu grande noite e ajudou a sacramentar o triunfo com 33 pontos, garantindo tranquilidade para os Lakers nos minutos finais. A vitória mantém a equipe em alta na Conferência Oeste e reforça a consistência ofensiva do time.
Fora de casa, o Oklahoma City Thunder ampliou a melhor sequência da NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers por 123 a 115, alcançando 12 vitórias consecutivas. Apesar do revés, o cestinha da partida foi Deni Avdija, com 31 pontos pelos Blazers. O canadense Shai Gilgeous-Alexander respondeu com 26 e comandou mais uma atuação sólida do Thunder, líder absoluto do Oeste.
Quem também segue embalado é o Houston Rockets, que atropelou o Utah Jazz por 129 a 101, em Salt Lake City. O resultado consolidou o time texano na terceira posição do Oeste, agora com 13 vitórias, atrás apenas do Thunder (20) e dos Lakers (15).
O fechamento da noite reservou drama em Cleveland. O Boston Celtics, com atuação monumental de Payton Pritchard, arrancou vitória por 117 a 115 sobre os Cavaliers no estouro do cronômetro. Pritchard fez a melhor partida da temporada: 42 pontos, três rebotes e três assistências.
O triunfo recoloca os Celtics na parte de cima da disputa do Leste, ocupando o oitavo lugar, enquanto os Pistons lideram a conferência com 16 vitórias.
Confira os resultados dos jogos deste domingo na NBA:
Utah Jazz 101 x 129 Houston Rockets
Philadelphia 76ers 134 x 142 Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers 115 x 117 Boston Celtics
Portland Trail Blazers 115 x 123 Oklahoma City Thunder
New York Knicks 116 x 94 Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves 125 x 112 San Antonio Spurs
Sacramento Kings 107 x 115 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 133 x 121 New Orleans Pelicans