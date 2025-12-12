Dois atletas gaúchos recebem o Prêmio Brasil Olímpico 2025

Dos mais de 70 troféus entregues pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Prêmio Brasil Olímpico, dois foram entregues a mãos gaúchas na noite desta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. Daniel Cargnin, da Sogipa, foi eleito o melhor atleta de judô em 2025, enquanto Nicole Silveira conquistou a honraria nos desportos de gelo.
Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris, Cargnin colocou em novembro a medalha de prata no Mundial de Budapeste, ele já havia sido bronze em em 2022. Após subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o judoca ficou fora dos tatames por quase oito meses devido às contusões no tornozelo e no ombro. Ele voltou às competições em abril deste ano.
Em 2025, ele também levou o bronze da categoria leve (até 73 kg) no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e foi ao pódio no Pan-Americano, também ficando com a prata, esta foi a sua oitava medalha em Pans de Judô.
Já Nicole Silveira fez história no skeleton este ano. Ela terminou na quarta colocação no Mundial de Skeleton, disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. O resultado configura-se como o desempenho de uma atleta brasileira em qualquer esporte olímpico de inverno desde 2001. Naquele ano, Isabel Clark ficou em 12º lugar no Mundial de Snowboard.
No ano que vem, ela pode reforçar o seu nome na história dos esportes de inverno do Brasil. Entre 6 e 22 de fevereiro, ela participará dos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados em Milão-Cortina. O melhor resultado do país no evento foi o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross, nos Jogos de Turim-2006.
Vencedores por modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2025
- Águas Abertas – Ana Marcela Cunha
- Atletismo – Caio Bonfim
- Badminton – Juliana Viana
- Basquete 3×3 – Gabriela Guimarães
- Basquete 5×5 – Yago dos Santos
- Beisebol – Victor Coutinho
- Boxe – Rebeca Lima
- Canoagem Slalom – Ana Sátila
- Canoagem Velocidade – Gabriel Assunção
- Canoagem Velocidade – Jacky Godmann
- Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira “Bala Loka”
- Ciclismo BMX Racing – Paola Reis
- Ciclismo de Estrada – Tota Magalhães
- Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski
- Ciclismo de Pista – João Vitor da Silva
- Críquete – Laura Cardoso
- Desportos na Neve – Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)
- Desportos no Gelo – Nicole Silveira (skeleton)
- Escalada Esportiva – Anja Kohler
- Esgrima – Isabela Carvalho
- Flag Football – Karol Souza
- Futebol – Marta
- Ginástica Artística – Flávia Saraiva
- Ginástica de Trampolim – Camilla Gomes
- Ginástica Rítmica – Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves
- Golfe – Fred Biondi
- Handebol – Bruna de Paula
- Hipismo Adestramento – João Victor Oliva
- Hipismo CCE – Marcio Jorge
- Hipismo Saltos – Stephan Barcha
- Hóquei sobre Grama – Yuri Van Der Heijden
- Judô – Daniel Cargnin
- Lacrosse – Titus Chapman
- Levantamento de Peso – Laura Amaro
- Nado Artístico – Gabriela Regly
- Natação – Guilherme Caribé
- Pentatlo Moderno – Jhon Xavier
- Polo Aquático – João Fernandes
- Remo – Beatriz Tavares
- Remo Costal – David Faria de Souza
- Rugby 7 – Thalia Costa
- Saltos Ornamentais – Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira
- Skate – Rayssa Leal
- Softbol – Mayra Sayumi Akamine
- Squash – Diego Gobbi
- Surfe – Yago Dora
- Taekwondo – Maria Clara Pacheco
- Tênis – João Fonseca
- Tênis de Mesa – Hugo Calderano
- Tiro com Arco – Marcus D’Almeida
- Tiro Esportivo – Felipe Wu
- Triatlo – Miguel Hidalgo
- Vela – Mateus Isaac
- Vôlei de Praia – Carol Solberg, Rebecca
- Voleibol – Gabriela Guimarães
- Luta Greco-Romana – Pedro Henrique Rodrigues
- Luta Livre – Eduarda Batista
