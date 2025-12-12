Dois atletas gaúchos recebem o Prêmio Brasil Olímpico 2025

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris, Cargnin colocou em novembro a medalha de prata no Mundial de Budapeste. Daniel Cargnin / Arquivo Pessoal

Dos mais de 70 troféus entregues pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Prêmio Brasil Olímpico, dois foram entregues a mãos gaúchas na noite desta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. Daniel Cargnin, da Sogipa, foi eleito o melhor atleta de judô em 2025, enquanto Nicole Silveira conquistou a honraria nos desportos de gelo.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris, Cargnin colocou em novembro a medalha de prata no Mundial de Budapeste, ele já havia sido bronze em em 2022. Após subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o judoca ficou fora dos tatames por quase oito meses devido às contusões no tornozelo e no ombro. Ele voltou às competições em abril deste ano.

Em 2025, ele também levou o bronze da categoria leve (até 73 kg) no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e foi ao pódio no Pan-Americano, também ficando com a prata, esta foi a sua oitava medalha em Pans de Judô.

Já Nicole Silveira fez história no skeleton este ano. Ela terminou na quarta colocação no Mundial de Skeleton, disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. O resultado configura-se como o desempenho de uma atleta brasileira em qualquer esporte olímpico de inverno desde 2001. Naquele ano, Isabel Clark ficou em 12º lugar no Mundial de Snowboard.

No ano que vem, ela pode reforçar o seu nome na história dos esportes de inverno do Brasil. Entre 6 e 22 de fevereiro, ela participará dos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados em Milão-Cortina. O melhor resultado do país no evento foi o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross, nos Jogos de Turim-2006.

Vencedores por modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2025

Águas Abertas – Ana Marcela Cunha

Atletismo – Caio Bonfim

Badminton – Juliana Viana

Basquete 3×3 – Gabriela Guimarães

Basquete 5×5 – Yago dos Santos

Beisebol – Victor Coutinho

Boxe – Rebeca Lima

Canoagem Slalom – Ana Sátila

Canoagem Velocidade – Gabriel Assunção

Canoagem Velocidade – Jacky Godmann

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira “Bala Loka”

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – João Vitor da Silva

Críquete – Laura Cardoso

Desportos na Neve – Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)

Desportos no Gelo – Nicole Silveira (skeleton)

Escalada Esportiva – Anja Kohler

Esgrima – Isabela Carvalho

Flag Football – Karol Souza

Futebol – Marta

Ginástica Artística – Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim – Camilla Gomes

Ginástica Rítmica – Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves

Golfe – Fred Biondi

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Marcio Jorge

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama – Yuri Van Der Heijden

Judô – Daniel Cargnin

Lacrosse – Titus Chapman

Levantamento de Peso – Laura Amaro

Nado Artístico – Gabriela Regly

Natação – Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno – Jhon Xavier

Polo Aquático – João Fernandes

Remo – Beatriz Tavares

Remo Costal – David Faria de Souza

Rugby 7 – Thalia Costa

Saltos Ornamentais – Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira

Skate – Rayssa Leal

Softbol – Mayra Sayumi Akamine

Squash – Diego Gobbi

Surfe – Yago Dora

Taekwondo – Maria Clara Pacheco

Tênis – João Fonseca

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triatlo – Miguel Hidalgo

Vela – Mateus Isaac

Vôlei de Praia – Carol Solberg, Rebecca

Voleibol – Gabriela Guimarães

Luta Greco-Romana – Pedro Henrique Rodrigues

Luta Livre – Eduarda Batista