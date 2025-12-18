Do que Corinthians e Vasco precisam para ser campeões da Copa do Brasil 

Equipes empataram sem gols, no primeiro jogo da decisão. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Como já era esperado, a final da Copa do Brasil teve muito equilíbrio no jogo da ida. Em São Paulo, na Arena Corinthians, o Timão empatou sem gols com o Vasco, nesta quarta-feira (17).

Por mais que o primeiro confronto não tenha tido muitas chances claras de gol, as duas equipes chegaram a balançar as redes, mas esbarraram na linha de impedimento. Na primeira etapa, a arbitragem anulou dois gols, sendo um para cada lado.

Leia Mais Corinthians e Vasco ficam no empate no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025

As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo (21), às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em função do resultado da ida, quem vencer na segunda partida fica com o título. Caso aconteça um novo empate, a Copa do Brasil será decidida nas penalidades.

O Corinthians vai em busca do quarto título da competição, já que venceu nos anos de 1995, 2002 e 2009. Já o Vasco pode conquistar a segunda taça, pois foi campeão em 2011.