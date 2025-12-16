Djokovic confirma presença em mesmo ATP que João Fonseca antes do Australian Open

Aos 38 anos, Djoko busca seu 11º título do Aberto da Austrália. FABRICE COFFRINI / AFP

Novak Djokovic vai disputar o ATP 250 de Adelaide como preparação para o Australian Open. O torneio, realizado de 12 a 17 de janeiro, também contará com a presença de João Fonseca, tenista número 1 do Brasil.

Djokovic já disputou duas vezes o torneio de Adelaide, em 2007 e 2023, e em ambas foi o campeão. Na última temporada, contudo, optou por disputar o ATP 250 de Brisbane. Lá, foi derrotado nas quartas de final pelo americano Reilly Opelka.

O britânico Jack Draper, o americano Tommy Paul e o grego Stefanos Tsitsipas são outros nomes de destaque que também vão participar do torneio de Adelaide em janeiro.

Rumo à Austrália

Aos 38 anos, Djoko busca seu 11º título de campeão do Aberto da Austrália e seu 25º troféu de Grand Slam. A competição, realizada de 18 de janeiro a 1º de fevereiro, é a primeira grande disputa do ano no tênis.

Com a exceção de 2017, quando sofreu com lesões, Djokovic venceu pelo menos um Grand Slam por temporada entre 2010 e 2023. Seu último título em um dos quatro Majors do calendário, contudo, foi justamente no US Open de 2023.

Desde então, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz dividem os principais torneio do circuito, com quatro cada um nos últimos dois anos.

Em 2025, Djokovic só venceu dois torneios menores, os ATP 250 de Genebra (maio) e Atenas (novembro).