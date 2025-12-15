Diretores do São Paulo se licenciam após áudios de venda ilegal de camarotes no MorumBis

Douglas Schwartzmann, diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares e até então diretora feminina, cultural e de eventos, deixaram os cargos no clube nesta segunda-feira, 15.

Ambos se licenciaram das funções após ser revelado um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do MorumBis em dias de shows. Um áudio obtido pelo site Ge mostrou o esquema ilegal. Douglas Schwartzmann admitiu que ele e outras pessoas ganharam dinheiro com a situação.

"O São Paulo Futebol Clube informa que tomou conhecimento do conteúdo do áudio por meio da imprensa e que realizará a devida apuração dos fatos. Com base nessa análise, o Clube adotará as medidas que se mostrarem necessárias", disse o São Paulo em nota.

Douglas Schwartzmann ainda afirmou que Mara Casares recebeu do superintendente Marcio Carlomagno o camarote e comercializou ingressos do show da Shakira, em fevereiro. Carlomagno é braço direito do presidente Julio Casares e principal nome da situação para a eleição no clube no ano que vem.

De acordo com o Ge, o camarote que motivou a gravação e um processo judicial ao qual o site teve acesso foi o "3A", no setor leste do MorumBis. Em documentos do São Paulo, o local é denominado como "sala presidência".

O estatuto do São Paulo prevê penas para sócios do clube que cometerem infrações. As possíveis punições englobam advertência, suspensão, indenização, perda de mandato, inelegibilidade temporária e afastamento definitivo.

O Regimento Interno do clube paulista ainda diz que "causar dano à imagem do SPFC, em qualquer condição ou no exercício de qualquer cargo pertencente aos poderes do SPFC" é passível de suspensão de 90 a 270 dias. A pena pode ser maior caso o associado ocupe algum dos poderes.

