Dez jogadores em fim de contrato que podem ser opções para Grêmio e Inter em 2026

Com o fim da temporada, as especulações ganham força no mercado da bola. Para Grêmio e Inter, não é diferente. A Dupla projeta restruturações em seus elencos para 2026.

A busca por reforços, contudo, passa não apenas pelo aspecto técnico, mas também por planejamento financeiro e adequação aos perfis desejados pelas comissões técnicas.

Pensando nisso, Zero Hora listou dez jogadores que encerram vínculo com seus clubes ao fim de 2025 e aparecem como oportunidades de mercado para a dupla Gre-Nal, com a possibilidade de chegar sem custos de transferência para 2026. Veja a lista abaixo.

Dez jogadores em fim de contrato para Grêmio e Inter buscarem em 2026

Pedro Gallese (Orlando)

Goleiro titular da seleção peruana, soma ampla experiência internacional e é referência pela regularidade e segurança debaixo das traves. Em fim de contrato na MLS, o goleiro tem 35 anos e 1,89cm de altura.

Saravia (Atlético-MG)

O lateral-direito ex-Inter está com 32 anos e não deve renovar com o Galo. Experiente argentino, pode ser alternativa para compor elenco ou assumir titularidade, especialmente visando um estratégia mais ofensiva.

Santiago Arias (Bahia)

Campeão baiano e da Copa do Nordeste, o lateral-direito conquistou a titularidade na temporada passada e voltou à seleção colombiana graças à regularidade apresentada com a camisa do Bahia. Não chegou a um acordo com o clube e por isso ficará livre no mercado.

Matheus Thuler (Vissel Kobe)

Eleito melhor zagueiro da liga japonesa em 2024, o jogador revelado pelo Flamengo está prestes a ficar livre no mercado. Aos 26 anos, ele ainda tem passagem pelo Montpellier, da França, e uma volta ao Brasil pode seduzi-lo.

Fabrizio Angileri (Corinthians)

No Brasil desde o início deste ano, o lateral-esquerdo de 31 anos tem futuro incerto no Timão. Em fim de contrato, o argentino aparece como opção de mercado para equipes que buscam reforçar o lado esquerdo com um jogador experiente e sem custos de transferência.

Jailson (LAFC)

Ex-Grêmio pode atuar tanto na zaga quanto como volante. Em fim de contrato com o Los Angeles FC, pode retornar ao país como peça de rotação ou titularidade no meio-campo. O clube norte-americano, no entanto, tem opção de compra.

Matheus Jussa (SH Port)

Volante de 29 anos que consolidou sua carreira no exterior após passagem pelo futebol brasileiro. No futebol asiático, ganhou rodagem e maturidade tática, surgindo em fim de contrato como opção versátil para reforçar o sistema defensivo e o meio-campo. Esteve no Inter em 2020, quando atuou por apenas cinco jogos.

Lima (Fluminense)

Meia versátil, capaz de atuar por dentro ou aberto pelos lados. É visto como peça útil para elencos que disputam muitas competições ao longo da temporada. O ex-jogador do Grêmio está com 29 anos e tem futuro incerto no Flu.

Josef Martínez (SJ Earthquakes)

Atacante venezuelano de carreira consolidada na MLS, com histórico goleador. Mesmo longe do auge, ainda entrega presença de área e faro de gol, podendo ser aposta de custo reduzido, especialmente ao Inter que busca opções na posição.

Gustagol (SH Port)

Conhecido do futebol brasileiro, o atacante vive bom momento fora do país e mantém reputação de goleador. Em fim de contrato, aparece como alternativa para quem busca um camisa 9 experiente. Ele foi emprestado ao Inter em 2020, mas atuou apenas em três jogos.

