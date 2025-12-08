Alisson está no Liverpool desde 2018. Oli SCARFF / AFP

Acostumado com grandes conquistas, o Liverpool não vive uma boa temporada. Na 10ª colocação da Premier League com 23 pontos, 10 a menos em relação ao líder Arsenal, o time treinado por Arne Slot também enfrenta crises no elenco.

O atacante Salah, um dos maiores ídolos da história do clube, não foi relacionado para o jogo desta terça-feira (9), contra a Inter de Milão, pela Champions League após fazer críticas ao técnico depois da última rodada do Campeonato Inglês, no empate em 3 a 3 com o Leeds United.

— Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento — declarou o jogador de 33 anos em entrevista ao jornal inglês "The Telegraph".

Nesta segunda-feira (8), o goleiro Alisson, que também é ídolo e uma das lideranças da equipe, comentou sobre a crise enfrentada pelos Reds.

— Não é fácil como grupo. Temos uma relação pessoal com ele. Joguei com o Salah durante muito tempo. É uma boa pessoa, uma lenda e um símbolo para o Liverpool. Não é algo que me faça feliz, mas não há muito tempo no futebol para chorar por isso. Foquemos no jogo — disse em coletiva.

Alisson também pontuou que o fato de Salah não ter sido relacionado para o jogo da Champions League é consequência de seu ato. Ele afirmou que ainda não conversou com o colega de time.

— O fato de Salah não estar disponível é consequência do que fez. Ainda não falei com ele sobre a situação, quero fazer isso. Não é só um companheiro pra mim, somos bons amigos. Quero o melhor para ele e para o clube. Acredito que sua intenção não foi faltar com respeito. Pode se expressar livremente, mas também deve assumir as consequências de seus atos — desabafou Alisson.