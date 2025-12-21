Destaque na vitória do Corinthians, Yuri Alberto comemora o título da Copa do Brasil: "A gente mereceu demais"

Yuri Alberto fez um gol e deu uma assistência. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. A quarta taça veio neste domingo (21), com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã.

O Timão abriu o placar com Yuri Alberto e confirmou o título com Memphis Depay. Enquanto Nuno Moreira descontou para os cariocas. Após a conquista, o centroavante ex-Inter comemorou.

— A gente mereceu demais. De todos os times, em todas as nossas vitórias, tudo era infelicidade do adversário, nunca era mérito do Corinthians. Hoje, mostramos que merecemos muito esse grande título — desabafou Yuri Alberto.

O centroavante também relembrou os períodos de instabilidade ao longo da temporada e o valor que a taça terá para os torcedores, a segunda de 2025 — Corinthians também faturou o Paulistão.

— Toda a dor que eu passei durante esse ano e poder fazer o gol, entregar mais um título para essa torcida que merece demais, me sinto muito honrado. Muito, de verdade. É um amor inexplicável — comemorou o centroavante.