Derrota do Boca Juniors deixa o River Plate fora da Libertadores após 12 anos

O River Plate não jogará a Copa Libertadores da América de 2026. O time comandado por Marcelo Gallardo não conseguiu a classificação para o torneio.

Depois de onze participações consecutivas, o River Plate será ausência na Libertadores. A equipe irá disputar a Copa Sul-Americana na próxima temporada.

Para chegar à Libertadores, o River Plate dependia do rival Boca Juniors. A equipe de Gallardo torcia para o Boca conquistar o título do Torneio Clausura na Argentina. No entanto, o time xeneize foi eliminado na semifinal da competição diante do Racing, ao perder por 1 a 0 no domingo, 7.

Quarto colocado no ranking nacional na Argentina, o River Plate precisava que o título do Clausura ficasse com Rosario Central, Boca Juniors ou Argentinos Juniors. O Racing está na decisão. A outra semifinal será disputada entre Gimnasia La Plata e Estudiantes.

A Argentina já tem seis clubes assegurados na Libertadores do ano que vem: Lanús (campeão da Sul-Americana), Platense (campeão do Apertura), Independiente Rivadavia (campeão da Copa Argentina), Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors (pela classificação geral). A última vaga fica com o vencedor do Torneio Clausura.