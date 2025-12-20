Depois de se despedir do Fluminense, Thiago Silva acerta com o Porto

Thiago Silva está com 41 anos. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

O zagueiro Thiago Silva acertou com o Porto, de Portugal. Depois de se despedir do Fluminense, o zagueiro de 41 anos confirmou o retorno ao clube português, onde atuou pelo time B na temporada 2004/2005.

De acordo com o ge.globo, a volta para a Europa era uma vontade de Thiago Silva, que deseja ficar mais próxima da família, que mora em Londres. O contrato do defensor com o Porto é válido até junho de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.

— Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores — se manifestou Thiago Silva em vídeo divulgado pelo Porto.

Na última quinta-feira (18), Thiago Silva se despediu do Fluminense. A decisão de antecipar a saída do clube carioca foi anunciada após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil.

"Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida", escreveu Thiago Silva nas redes sociais.