Dembélé volta a brilhar em goleada do PSG sobre time da 5ª divisão na Copa da França

Na primeira grande noite da temporada para o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, o PSG goleou o Vendée Fontenay, time da quinta divisão francesa, por 4 a 0 neste sábado (20), em Nantes, e avançou para os 16-avos de final da Copa da França.

Désiré Doué abriu o placar após um belo passe de Dembélé (25'), e o camisa 10 parisiense converteu um pênalti (34') que havia sido sofrido por Gonçalo Ramos. O português marcou mais dois gols no segundo tempo (53' e 58').

Em vez de atuar como falso nove, posição que o ajudou a conquistar a Bola de Ouro na temporada passada, Dembélé jogou como meio-campista ofensivo, atrás dos atacantes.

Gonçalo Ramos ficou com a posição de centroavante e Dembélé não atacou pela direita como o ponta que foi durante grande parte de sua carreira.

Seu treinador, Luis Enrique, parece convencido de que essa função de camisa 10 permite que ele preserve sua forma física após tantos problemas que sofreu desde o início da temporada.

No gol, o ítalo-brasileiro Renato Marin, promissor goleiro de 19 anos e terceira opção do clube, fez sua estreia. Ele teve uma noite tranquila, e sua única defesa aconteceu aos 85 minutos de jogo.

Luis Enrique não pôde contar com o goleiro russo Matvei Safonov, que sofreu uma fratura na mão esquerda na quarta-feira, durante a decisiva disputa de pênaltis em que defendeu quatro cobranças e garantiu o título da Copa Intercontinental para o seu clube contra o Flamengo.

O técnico espanhol deixou no banco Lucas Chevalier, goleiro titular nos primeiros meses da temporada e que está voltando de uma lesão.

Com esta vitória, o PSG encerra 2025, o melhor ano de sua história, com seis novos títulos em sua galeria de troféus, incluindo a cobiçada Liga dos Campeões.

"Este foi um ano histórico para o clube, mas conquistar o sêxtupla coroa não muda nada para mim. Queremos ganhar muitos mais troféus e mostramos que não foi por acaso", disse Luis Enrique.

"Também estamos felizes com as férias de Natal. É bom termos esse tempo para recuperar e ficaremos felizes em voltar em janeiro", comemorou o treinador espanhol.

Nos outros jogos, o único clube da primeira divisão francesa a sofrer uma derrota foi o Brest, eliminado na sexta-feira pelo Avranches, uma equipe da quarta divisão (1 a 1, 5 a 4 nos pênaltis).

A única partida entre duas equipes da Ligue 1 será disputada no domingo: o Auxerre recebe o Monaco.

-- Jogos com equipes da 1ª divisão da fase de 32-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 nos pênaltis)

(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 nos pênaltis)

(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1

- Sábado:

Biesheim (4ª) - Metz (1ª) 0 - 3

Lusitanos Saint-Maur (4ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1

Gosier (6ª) - (+) Lorient (1ª) 0 - 7

Lyon-La Duchère (5ª) - (+) Toulouse (1ª) 1 - 2

Raon-l'Étape (6ª) - (+) Paris FC (1ª) 0 - 3

Vendée Fontenay (5ª) - PSG (1ª) 0 - 4

- Domingo:

(10h45) Bourg-en-Bresse (3ª) - Olympique de Marselha (1ª)

Nice (1ª) - Saint-Étienne (2ª)

Auxerre (1ª) - Monaco (1ª)

Strasbourg (1ª) - Dunkerque (2ª)

Concarneau (3ª) - Nantes (1ª)

(13h30) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)

Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)

(17h00) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)

(+): classificados para a próxima fase.