Dembélé é eleito melhor jogador do ano pela Fifa; confira todos os premiados no The Best

Dembélé venceu a Champions com o PSG. PSG / PSG/Divulgação

Nesta terça-feira (16), no Catar, a Fifa premiou os destaques do ano no futebol mundial. Foram reconhecidos os melhores jogadores, treinadores e gols mais bonitos do futebol masculino e feminino, entre outras premiações.

O troféu mais aguardado do dia ficou com Ousmane Dembélé. Depois de levar a Bola de Ouro, o atacante do PSG venceu o prêmio de Melhor Jogador do Fifa The Best. No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita Melhor Jogadora pelo terceiro ano consecutivo.

Futebol Masculino

Melhor Goleiro: Gianluigi Donnarumma - PSG/Manchester City

Melhor Treinador: Luis Enrique - PSG

Melhor Jogador: Dembélé - PSG

Seleção do ano

Donnarumma, Hakimi, Willian Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Futebol Feminino

Melhor Goleira: Hannah Hampton - Chelsea

Melhor Treinador: Sarina Wiegman - Seleção Inglesa

Melhor Jogadora: Aitana Bonmatí - Barcelona

Seleção do ano

Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo e Mariona Caldentey.

Gol mais bonito

Prêmio Puskás

O prêmio de gol mais bonito do futebol masculino foi para Santiago Montiel, do Independiente, pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre o Rivadavia, no Apertura da Argentina.

Prêmio Marta

O prêmio de gol mais bonito do futebol feminino ficou com Lizbeth Ovalle, por gol marcado contra o Chivas quando jogava no Tigres, do México. Atualmente, ela atua pelo Orlando Pride.

Fifa Fan Award

A torcida do Zakho SC, do Iraque, ficou com a premiação destinada aos fãs de futebol. Em 13 de maio, antes da partida contra o Al-Hudood, os torcedores do clube jogaram da arquibancada milhares de bichos de pelúcia que cobriram o gramado. Os brinquedos foram doados para crianças com doenças.

Fifa Fair Play

O prêmio reconhece o comportamento exemplar e o espírito de compaixão no futebol. Médico especialista em medicina esportiva e cirurgia esportiva, Harlass-Neuking foi o homenageado. Ele atua como médico da equipe alemã Jahn Regensburg desde 1995 e, em abril, protagonizou uma cena de empatia com um torcedor adversário.

Antes de um jogo da segunda divisão da Bundesliga, contra o Magdeburg, um torcedor do time da casa desmaiou e o médico da equipe visitante correu para atendê-lo. Ele conseguiu fazer a reanimação e se certificou de que o torcedor estivesse estável para ser levado ao hospital.