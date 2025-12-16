Dembélé e Bonmatí recebem prêmio The Best da Fifa

Já premiados com a Bola de Ouro em setembro, o atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, receberam nesta terça-feira (16) os troféus de melhores jogadores na cerimônia The Best da Fifa, em Doha, no Catar.

Dembélé, de 28 anos, foi o sexto francês a receber a Bola de Ouro, depois de conquistar a primeira a primeira Liga dos Campeões da história do PSG.

"Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe. O trabalho dá seus frutos, foi um ano fantástico para mim, tanto individualmente quanto coletivamente", reagiu Dembélé após a cerimônia.

A entrega do prêmio foi feita na véspera da final da Copa Intercontinental, entre PSG e Flamengo, que será disputada também no Catar.

Por sua vez, Aitana Bonmatí, peça fundamental da seleção espanhola e do Barça, levou o troféu The Best pelo terceiro ano consecutivo, meses depois de receber sua terceira Bola de Ouro, apesar de ter perdido as finais da Liga dos Campeões e da Eurocopa.

"Estou grata por receber o prêmio, fui escolhida pelos jogadores, treinadores e torcedores e vou aproveitá-lo ao máximo", declarou Bonmatí no site da Fifa.

Na categoria de treinadores, o espanhol Luis Enrique, do PSG, recebeu o prêmio superando o alemão Hansi Flick, do Barcelona, e o holandês Arne Slot, do Liverpool.

Na categoria feminina também não houve surpresas, com o prêmio indo para a holandesa Sarina Wiegman, treinadora da seleção inglesa, que este ano conquistou sua terceira Euro consecutiva (2017 com a Holanda, 2022 e 2025 com a Inglaterra).

Os goleiros também foram premiados: o italiano Gianluigi Donnarumma, atualmente do Manchester City, foi reconhecido por sua ótima temporada com o PSG, enquanto a inglesa Hannah Hampton, do Chelsea e campeã da Euro 2025, levou para casa o troféu feminino.

Já o Prêmio Puskás, dado para o gol mais bonito do ano no futebol masculino, foi para o argentino Santiago Montiel, do Independiente de Avellaneda, que marcou de bicicleta contra o Independiente Rivadavia em maio, pelo Campeonato Argentino.

No feminino, o Prêmio Marta ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle, hoje jogadora do Orlando Pride, pelo gol de escorpião que marcou pelo Tigres contra o Guadalajara em março.

Os premiados foram decididos pelo voto de torcedores, jornalistas especializados e dos capitães e treinadores das seleções nacionais.