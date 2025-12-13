De virada Conegliano vence Osasco e garante final italiana no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Gabi foi o destaque da semifinal. Volleyball World / Divulgação

A Itália segue mandando no vôlei feminino. Atual campeão mundial e olímpico, o país europeu já tem assegurado o título mundial de clubes desta temporada. A confirmação veio com a vitória do Imoco Volley Conegliano, neste sábado (13), de virada, sobre o Osasco Voleibol Clube, do Brasil, na segunda semifinal do torneio que acontece em São Paulo.

Principal favorito e atual campeão, o Conegliano levou um grande susto ao perder o primeiro set (21/25) e ficar boa parte da segunda parcial em desvantagem, até virar para 25/23 e dar início à vitória.

Nas duas últimas parciais, a equipe italiana marcou um duplo 25/16 e se classificou para a decisão marcada para o domingo (14), às 16h30min, no Ginásio do Pacaembu, contra o também italiano Pallavolo Scandicci, que na primeira semifinal eliminou o mineiro Praia Clube.

O confronto entre os italianos irá repetir a decisão da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano.

Com 18 acertos, a ponta brasileira Gabi foi a principal pontuadora do Conegliano, seguida pela oposta sueca Isabelle Haak, que fez 14, e a chinesa Ting Zhu, que terminou com 13 pontos.

Osasco vai brigar pelo terceiro lugar. Volleyball World / Divulgação

No Osasco, a ponteira estadunidense Caitlin Baird marcou 17 pontos e a oposta argentina Bianca Cugno fez 14,

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x 3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

Zamalek 0 x 3 Orlando

Conegliano 3 x 0 Praia Clube

Scandicci 3 x 0 Alianza

Osasco 3 x 2 Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais:

Scandicci 3 x 0 Praia Clube

Conegliano 3 x 1 Osasco

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar - Praia Clube x Conegliano ou Osasco

16h30 - Scandicci x Conegliano ou Osasco

Onde assistir ao Mundial de Clubes