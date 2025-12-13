De virada Conegliano vence Osasco e garante final italiana no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

A Itália segue mandando no vôlei feminino. Atual campeão mundial e olímpico, o país europeu já tem assegurado o título mundial de clubes desta temporada. A confirmação veio com a vitória do Imoco Volley Conegliano, neste sábado (13), de virada, sobre o Osasco Voleibol Clube, do Brasil, na segunda semifinal do torneio que acontece em São Paulo.
Principal favorito e atual campeão, o Conegliano levou um grande susto ao perder o primeiro set (21/25) e ficar boa parte da segunda parcial em desvantagem, até virar para 25/23 e dar início à vitória.
Nas duas últimas parciais, a equipe italiana marcou um duplo 25/16 e se classificou para a decisão marcada para o domingo (14), às 16h30min, no Ginásio do Pacaembu, contra o também italiano Pallavolo Scandicci, que na primeira semifinal eliminou o mineiro Praia Clube.
O confronto entre os italianos irá repetir a decisão da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano.
Com 18 acertos, a ponta brasileira Gabi foi a principal pontuadora do Conegliano, seguida pela oposta sueca Isabelle Haak, que fez 14, e a chinesa Ting Zhu, que terminou com 13 pontos.
No Osasco, a ponteira estadunidense Caitlin Baird marcou 17 pontos e a oposta argentina Bianca Cugno fez 14,
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 1 x 3 Alianza
- Conegliano 3 x 0 Zamalek
- Osasco 0 x 3 Scandicci
Quinta-feira (11)
- Zamalek 0 x 3 Orlando
- Conegliano 3 x 0 Praia Clube
- Scandicci 3 x 0 Alianza
- Osasco 3 x 2 Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais:
- Scandicci 3 x 0 Praia Clube
- Conegliano 3 x 1 Osasco
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar - Praia Clube x Conegliano ou Osasco
- 16h30 - Scandicci x Conegliano ou Osasco
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).