De olho em corintiano e santista, Coritiba anuncia lateral Tinga, seu 1º reforço para a Série A

O Coritiba promete um elenco forte para 2026, ano no qual retornará à Série A do Campeonato Brasileiro, e procura jogadores experientes e que estão sem espaço em times da elite. Nesta terça-feira, o clube anunciou seu primeiro reforço: o experiente lateral-direito Tinga, hexacampeão cearense com o Fortaleza.

"O Coritiba oficializou a contratação do lateral Tinga, de 32 anos, que passa a integrar o elenco alviverde para a próxima temporada. Com ampla experiência no futebol brasileiro, o jogador chega ao clube após uma trajetória consistente e em alto nível competitivo", anunciou os paranaenses.

Os elogios continuam na mensagem de boas-vindas ao reforço. "Ao longo da carreira, Tinga acumulou conquistas expressivas. Foram seis títulos do Campeonato Cearense, três taças da Copa do Nordeste e o título da Série B do Campeonato Brasileiro, além da participação na campanha que levou sua equipe à final da Copa Sul-Americana", listou. "Dentro de campo, a lateral se destaca pela regularidade, intensidade e leitura tática. Tinga reúne características que se alinham ao modelo competitivo do Coritiba para a próxima temporada."

O jogador mostrou-se empolgado com a oportunidade. "Olá torcida coxa branca, aqui é o Tinga. Estou muito feliz de me juntar ao Coritiba. Não vejo a hora de ver o Couto Pereira lotado e que 2026 seja um ano maravilhoso de grandes conquistas e vitórias para todos nós. Um grande abraço e até mais", disse o jogador em mensagem à torcida.

Os 'presentes' de Natal ao torcedor coxa branca podem continuam ao longo da semana. Josué já havia renovado contrato e o volante Charles, fora dos planos de Dorival Júnior na meta corintiana de reduzir a folha salarial pode ser o próximo. As tratativas já estão em andamento.