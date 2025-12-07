Davis e Flagg lideram Mavericks em vitória sobre os Rockets; Harden se torna top 10 em pontos

Depois de anotar apenas dois pontos na derrota para o Oklahoma City Thunder, sua menor pontuação na carreira, Anthony Davis não se deixou abater e liderou o Dallas Mavericks no triunfo sobre o Houston Rockets por 122 a 109 na noite de sábado. O experiente astro acertou 14 de 19 arremessos e marcou 29 pontos.
Primeira escolha do último Draft, o novato Cooper Flagg também chamou a responsabilidade e marcou 19 pontos e distribuiu três assistências para os companheiros. Brandon Williams contribuiu com 20 pontos.
Do outro lado da quadra, Kevin Durant tentou manter o equilíbrio no duelo do Texas e anotou 27 pontos, 20 deles no primeiro tempo, levando o jogo para o intervalo empatado. Depois de um terceiro quarto arrasador dos Mavericks - 37 a 20 -, o experiente ala-pivô foi poupado na última parcial. Jabari Smith Jr. marcou 22 pontos e Aaron Holiday adicionou 19 para os Rockets, que não contaram com o ala Alperen Sengun.
Em Minneapolis, James Harden bem que tentou, mas não conseguiu impedir outra derrota do Los Angeles Clippers, desta vez para o Minnesota Timberwolves, por 109 a 106, neste sábado.
O ala-armador de 36 anos comandou os Clippers com 34 pontos e subiu para a 10ª posição na lista de maiores pontuadores da história da NBA. Ele ultrapassou Carmelo Anthony (28.289 pontos) com dois lances livres no terceiro quarto, mas errou uma tentativa dos três pontos no estourar do cronômetro que poderia levar a partida para a prorrogação. O próximo na lista, à frente de Harden, é Shaquille O'Neal, que marcou 28.596 pontos.
Naz Reid havia convertido uma cesta de três pontos decisiva a 13 segundos do fim para os Timberwolves, que tiveram Jaden McDaniels como cestinha, com 27 pontos. Julius Randle anotou outros 24 pontos.
Com o resultado, o Minnesota conquistou sua quinta vitória consecutiva, a maior sequência da temporada, enquanto os Clippers perderam sete dos últimos oito jogos.
Confira as partidas da noite deste sábado na NBA:
Brooklyn Nets 119 x 101 New Orleans Pelicans
Washington Wizards 116 x 131 Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers 94 x 99 Golden State Warriors
Detroit Pistons 124 x 112 Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves 109 x 106 Los Angeles Clippers
Miami Heat 111 x 127 Sacramento Kings
Dallas Mavericks 122 x 109 Houston Rockets
Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:
New York Knicks x Orlando Magic
Toronto Raptors x Boston Celtics
Charlotte Hornets x Denver Nuggets
Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers
Chicago Bulls x Golden State Warriors
Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers
Utah Jazz x Oklahoma City Thunder