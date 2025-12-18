Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo após polêmica com prepador físico

Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube na noite desta quarta-feira. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída.

A decisão foi tomada após uma série de reuniões nesta quarta-feira. O clube promete não demorar para anunciar a nova comissão técnica.

"O clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros", publicou.

O italiano divergiu da decisão da diretoria botafoguense em demitir Luca Guerra. Ele ficaria apenas se o colega também fosse mantido. Segundo o ge, os treinos de Guerra incomodavam a gestão por causa do alto número de lesões musculares no elenco.

Davide Ancelotti chegou a defender publicamente ajustes nos métodos da comissão. Segundo ele, regular a intensidade dos treinos era uma das metas da comissão técnica.