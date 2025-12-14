Crystal Palace x Manchester City: tudo sobre o jogo da Premier League. Arte GZH

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam neste domingo (14), às 11h, pela 16ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Selhurst Park, em Londres.

Escalações para Crystal Palace x Manchester City

Crystal Palace: Henderson; Ghéhi, Richards e Lacroix; Clyne, Wharton, Kamada e Mitchell; Pino, Mateta e Nketiah. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City