Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de semifinal da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pela RBS TV, Premiere, Sportv e Amazon Prime