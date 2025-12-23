Cruzeiro tem acordo com Vitão, cobiçado por Palmeiras e Flamengo e quase rebaixado no Inter

O Internacional terminou o Brasileirão sob enorme pressão e correndo risco de rebaixamento até a rodada final. Mesmo assim, o zagueiro Vitão fechou a temporada prestigiado. Revelado pelo Palmeiras, o defensor anunciou que não permanecerá em Porto Alegre e anda cobiçado por muitos clubes, entre eles o Flamengo, com acerto encaminhado com o Cruzeiro.

A chegada do zagueiro de 25 anos a Belo Horizonte é por indicação do novo técnico, Tite, um entusiasta de seu futebol. Os gaúchos devem receber dois jovens na negociação, entre eles o também zagueiro João Marcelo, mais uma compensação financeira.

Vitão virou um dos defensores em evidência nesta reta final de temporada brasileira por cometer poucos erros, mesmo em um clube em baixa, ser bom pelo alto também na parte ofensiva e por ainda ser jovem. Além disso, costuma ser um líder em campo ao orientar os companheiros.

Nos momentos de aperto, o camisa 4 sempre deu a cara à tapa em Porto Alegre e jogar em um time estruturado pode potencializar suas características, mesmo com alguns torcedores o definindo como "fraco tecnicamente."

Bastou o zagueiro anunciar a saída do Inter que viu seu nome sondado por um possível retorno ao Palmeiras, assunto que rapidamente esfriou. Logo depois, sua chegada foi ventilada ao Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, mas a dívida dos gaúchos com os cariocas pelo volante Thiago Maia acabou com o negócio - o rubro-negro queria abater o valor da dívida no negócio. O Benfica também o observava.