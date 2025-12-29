Cruzeiro anuncia Bruno Spindel, executivo de futebol que 'tinha tudo' acertado com Corinthians

Próximo de acertar com o Corinthians, o executivo Bruno Spindel foi anunciado nesta segunda-feira como novo dirigente do Cruzeiro. Após passagem de destaque pelo Flamengo, o novo diretor chega a Belo Horizonte para trabalhar em duas frentes: reforçar o elenco para a temporada 2026 e também evitar a saída dos jogadores que se destacaram neste ano. Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está na mira do rubro-negro carioca.

Após a oficialização do seu nome, o reforço exaltou a estrutura do time celeste e festejou o fato de voltar a trabalhar com o técnico Tite. Os dois tiveram juntos quando o atual treinador cruzeirense comandou a equipe em 2024.

"Após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, Bruno Spindel reforçará o departamento de futebol do Cabuloso. Nesta segunda-feira, ele assinou contrato com o clube e já conheceu as instalações da Toca da Raposa 2", diz parte do texto que fala da aquisição do dirigente no site oficial do clube.

Na Toca da Raposa, o novo integrante do futebol profissional vai ter a companhia do diretor esportivo Joaquim Pinto e o gerente executivo Rodrigo Ramos. O trio vai ser liderado pelo presidente Pedro Lourenço e o vice Pedro Junio.

Por muito pouco, o destino de Spindel não foi o Corinthians. As duas partes chegaram a falar em bases salariais e a proposta oficial foi aceita. No entanto, como o clube não enviou o contrato, a negociação chegou ao fim.

O primeiro grande desafio do CEO, que atuou por 13 anos no Flamengo, vai ser manter Kaio Jorge. O clube carioca ofereceu 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 195 milhões), mas Pedro Lourenço, gestor da SAF do Cruzeiro, disse que o atleta não sai por menos de 50 milhões de euros.