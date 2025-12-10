Cruz Azul e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Al Rayyan Stadium, no Catar.
Escalações para Cruz Azul x Flamengo
Cruz Azul: Gudiño; Ditta, Lira e Piovi; Márquez, Faravelli, Rotondi e Campos; Fernández; Rivero e Sepúlveda. Técnico: Nicolas Larcamon
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis
Onde assistir a Cruz Azul x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, Sportv, ge tv e Cazé TV.
