Cruz Azul cai no Mexicano e perde zagueiro de seleção por lesão antes de enfrentar o Flamengo

Credenciado à disputa da Copa Intercontinental após conquistar o título da Copa dos Campeões da Concacaf, principal torneio continental da América do Norte, Central e Caribe, o Cruz Azul chega ao Catar para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Dérbi das Américas, em um momento difícil.

A equipe da Cidade do México empatou com o Tigres por 1 a 1, no estádio Universitário de San Nicolás de los Garza, na noite de sábado, e foi eliminada nas semifinais do torneio Apertura do Campeonato Mexicano - havia empatado por 1 a 1 na primeira partida, mas o adversário avançou por ter feito melhor campanha. A final inédita no México reunirá o Tigres e o Toluca, que eliminou o Monterrey, marcando a despedida do zagueiro Sergio Ramos da equipe.

Além da decepção pela queda precoce na competição, o Cruz Azul também perdeu o zagueiro Jesús Orozco, que deixou o estádio diretamente para o hospital depois de sofrer uma grave lesão no tornozelo direito nos minutos finais da partida. O tornozelo do atleta torceu após ele cair de mau jeito em dividida com Ángel Correa.

Jesús "Chiquete" Orozco, de 23 anos, é titular do Cruz Azul e costuma ser convocado regularmente pelo técnico Javier Aguirre para a seleção mexicana, sendo um dos prováveis nomes presentes na Copa do Mundo de 2026.

"Estamos aguardando os resultados, mas a verdade é que a situação não parece nada boa. Não quero dar um diagnóstico antes de termos os resultados finais dos exames e dos médicos", comentou o técnico Nicolás Larcamón, pouco confiante em poder levar o atleta à Copa Intercontinental.